Rieti, i ristoratori: “Chiusura alle 22 e cena a lume di candela nei locali per risparmiare”

La protesta non si ferma così come non arresta a rallentare la corsa dei prezzi di luce e gas. “I costi sono ormai insostenibili - vanno ripetendo i ristoratori - e se non dovessero arrivare aiuti concreti dal governo per noi, ma non solo, sarà finita”. Anche a Rieti stanno arrivano le prime adesioni alla campagna “Bollette in vetrina”, partita a livello nazionale dalla Fipe, la Federazione dei Pubblici Esercizi di Confcommercio, "che si va allargando ora a tutti i settori, perché il problema dei folli rincari energetici degli ultimi mesi riguarda proprio tutte le imprese” fanno sapere i gestori dei locali.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: sensibilizzare l’opinione pubblica, peraltro già allertata visto che gli stessi aumenti stanno interessando anche le famiglie, ma soprattutto far capire alla politica la necessità di agire subito. E così in attesa che il governo decida il da farsi si cominciano a valutare soluzioni-tampone come quella di anticipare la chiusura dei ristoranti alle ore 22 e, alcuni, addirittura di proporre alla clientela cene a lume di candela proprio nel tentativo di ridurre i costi dell’energia elettrica.

A farsi sentire anche l’associazione Mio Italia: “Siamo stati sempre propositivi - spiega il direttore generale Raniero Albanesi - perché nella nostra indole c’è l’istinto del fare. In questo momento che si prefigura come uno dei più drammatici degli ultimi venti anni, c’è bisogno di proposte concrete ed immediate. In autunno sono previsti ulteriori aumenti e quelle rare aziende che riusciranno ad usufruire del prezzo bloccato, a breve saranno nella nostra stessa situazione. Da questo nasce la richiesta ufficiale che Mio Italia ha protocollato ai ministeri e al premier uscente, dai quali aspettiamo risposte” conclude Raniero Albanesi.

