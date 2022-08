Rieti, a settembre tornano a scuola anche sessanta no vax

28 agosto 2022 a

a

a

La prima campanella suonerà il 13 settembre. Più che una stagione calda, si prospetta un vero e proprio autunno “freddo”, per via dell’impennata dei costi. Se da una parte la situazione contagi per il Covid-19 rimane tranquilla, con circa 60 docenti e personale scolastico non vaccinato (secondo gli ultimi dati dell’Asl di Rieti) e pronti a fare ritorno in classe, dall’altra a preoccupare la provincia, i comuni e le istituzioni scolastiche del territorio sarà l’aumento di luce e gas per i riscaldamenti.

Corsa contro il tempo per vaccinare i bambini lasciati fuori dalle aule. Ecco come fare

“L’augurio per il nuovo anno – ha dichiarato il provveditore scolastico della provincia di Rieti, Daniele Peroni – è quello di un ritorno alla piena normalità. Attualmente non vige nessun obbligo vaccinale per il corpo docente e per tutto il personale scolastico. Ad oggi, secondo le normative del Ministero non è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine all’interno dei comprensori scolastici. Segno evidente che stiamo tornando una situazione pre-pandemica. Quello che ovviamente spaventa sarà il problema legato all’aumento delle forniture per i riscaldamenti e luce”.

Rieti, terza dose over 40. Già prenotati in 2.500

Una situazione delicata che dovrà essere affrontata dalla Provincia per quanto riguarda le scuole superiori e dai singoli Comuni per gli altri gradi. Arriviamo ai numeri: gli aumenti del costo delle bollette previsti per l’autunno e l’inverno in arrivo sono tra i peggiori registrati nella storia recente italiana. Nell’arco di un anno, il costo di luce e gas per è già aumentato del 160 per cento. E nell’ultimo trimestre del 2022, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) prevede un ulteriore aumento del 100 per cento rispetto al costo attuale. In estrema sintesi, le bollette, già altissime, potrebbero raddoppiare.

Assalto no vax alle sedi di Pd e due Caf di Cgil e Uil di Monterotondo Scalo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.