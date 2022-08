Accumoli, la stazione dei carabinieri presidio di legalità nei luoghi del sìsma

26 agosto 2022 a

a

a

L’Arma dei carabinieri ha, da sempre, il suo fondamento nelle Stazioni che, con la loro diffusione capillare, esaltano il servizio di prossimità sul territorio, interpretandone le esigenze e i bisogni di sicurezza e legalità. Nel territorio interessato dal grave sisma che, nel 2016, ha colpito il Centro Italia, nel cuore dell’area del “cratere”, con grande abnegazione e spirito di sacrificio, continua a operare senza sosta anche la Stazione Carabinieri di Accumoli, comandata dal Luogotenente Andrea Aquilani, coadiuvato dai suoi collaboratori brigadiere Romano Agelini, appuntato Scelto Q.S. Gianfranco Cutuli e il giovane carabiniere Agostino Mattia.

I carabinieri in campo contro le truffe: "Fate molta attenzione"

Il reparto, costituito in Accumoli nella prima decade del secolo scorso e storicamente ubicato a ridosso dell’accesso al centro del paese, è oggi operativo in soluzioni abitative emergenziali presenti in un’area attrezzata, lungo la SS 4 Salaria, e, nonostante le difficoltà logistiche, continua a fornire una costante assistenza alla popolazione locale, nonché efficaci diuturni servizi di prevenzione generale, garantendo, al fianco dell’Amministrazione comunale, la rassicurante presenza dello Stato nel Comune di Accumoli e nelle sue 17 frazioni, tutte gravemente martoriate dal sisma. Il Comando è ubicato in S.S. 4 Salaria Km 141 (tel. 0746/80887).

I carabinieri arrestano 50enne per detenzione di droga a fini di spaccio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.