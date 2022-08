Poggio Nativo, raid vandalico nella palestra e al Castello Savelli. Indagano i carabinieri

L.S. 25 agosto 2022 a

Vandali in azione la scorsa notte. Ignoti, infatti, hanno preso di mira l’ingresso secondario della palestra della scuola, danneggiando l’impianto elettrico e scarabocchiando le pareti, il porterino del servizio spazzamento al quale è stato rotto un finestrino, e poi non contenti di quanto fatto, si sono introdotti nel Castello Savelli imbrattando la terrazza con scritte e improbabili disegni. Seconda una prima stima i danni sarebbero piuttosto ingenti. Un gesto che ha suscitato lo sdegno del primo cittadino di Poggio Nativo Veronica Diamilla che ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione.

“Danneggiare i beni pubblici significa danneggiare ogni cittadino e sfregiare l'intera comunità - ha detto Diamilla -. Neanche la recente notizia degli importanti finanziamenti ottenuti per il recupero di un importante bene storico come il Castello Savelli ha fermato i vandali, o peggio ha fatto scattare la folle idea che dovevano lasciare proprio lì il segno della loro idiozia e della loro inciviltà. Vandali che distruggono solo per il gusto di distruggere, di fare una bravata riempendo, in qualche modo, il loro tempo”. Poi il sindaco si rivolge direttamente agli autori del gesto vandalico: “Sappiate che quanto avete fatto non è una bravata, ma un gesto inqualificabile, barbaro e delinquenziale. Siete solo degli idioti, che con questo vile gesto avete dato sfogo alla vostra inciviltà distruggendo ciò che appartiene a tutta la collettività”. Poi l’annuncio che verrà sporta “denuncia alle Forze dell’ordine che eseguiranno tutte le attività per consentire l’individuazione dei balordi che hanno perpetrato l’atto vandalico”.

Quindi l’annuncio che l’amministrazione comunale “si sta adoperando per l’installazione di telecamere di videosorveglianza e che presto ne saranno installate molte, visti i danni fatti anche in passato all’esterno delle strutture scolastiche e i recenti danneggiamenti ai lampioni dei giardini inaugurati solo pochi mesi fa. Ma è veramente triste e sconfortante spendere migliaia di euro per impedire questo tipo di gesti”. Infine l’invito del sindaco Diamilla “a chi sia in grado di fornire utili indicazioni per identificare i vandali e agli stessi autori a farsi avanti in caso di pentimento e a rimediare in qualche modo ai danni prodotti”.

