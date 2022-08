Rieti, ministro Garavaglia: "Città bellissima e dalle grandi potenzialità turistiche"

L.S. 25 agosto 2022 a

Per la Fiera del peperoncino una partenza con il botto. Le prime due giornate dell’evento più importante dell’estate reatine hanno richiamato migliaia di visitatori che si sono aggirati tra i 170 stands e assistito ai vari eventi in programma compresi i concerti in piazza Mazzini di Rettore e quello delle Vibrazioni. Stasera a tenere banco nell’area Spazio Italia in Piazza Cesare Battisti il convegno dal tema “Il turismo come strumento di rilancio delle aree interne”.

Annunciata la presenza dell’onorevole Massimo Garavaglia Ministro del Turismo, dell’onorevole Paolo Trancassini Membro della V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione), dell’onorevole Valentina Corrado Assessore Regionale al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, del sindaco Daniele Sinibaldi Sindaco del Comune di Rieti, di Tommaso Tanzilli presidente Ente Bilaterale Turismo del Lazio, Michele Casadei Presidente Federalberghi Rieti e vice presidente Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino di Rieti. A moderare il dibattito Marco Fuggetta.

“Ero già venuto a Rieti e mi avevate parlato della fiera, oggi l’ho vista e faccio i complimenti agli organizzatori e all’intera città - ha detto il ministro Garavaglia -. Una bellissima città capoluogo di provincia, un piccolo capoluogo che è riuscito a organizzare una fiera che alla fine porterà oltre 200 mila visitatori questo vuol dire che si è fatto e si continuerà a fare un ottimo lavoro ed è la base su cui costruire la ripartenza. Una città dalle enormi potenzialità turistiche. L'importante è farle conoscere”.

