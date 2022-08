Rieti, nomina dirigenti scolastici. Isceri (Snals): “La provincia resta ancora una volta a secco”

L.S. 26 agosto 2022 a

Ancora una volta scuola reatina penalizzata. Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale ha effettuato la nomina di 21 neo dirigenti destinati nel Lazio, così distribuiti: Roma 17, Frosinone 2 Latina 2. Questo sta a significare che le scuole reatine saranno penalizzate e ben 11 di queste saranno prive di un dirigente titolare e dovranno far fronte all’utilizzo della reggenza.

“Avevamo più volte toccato questo argomento - sottolinea Luciano Isceri dello Snals -, chiedendo attenzione ed aiuto alle forze politiche locali e nazionali proponendo addirittura soluzioni a questo problema, qualche promessa molta approssimazione tanto disinteresse. Non ci si meravigli quindi se tra una settimana rimarranno senza dirigenti scolastici titolari i seguenti istituti: I.C Passo Corese, I.C Torri in Sabina, I.C Valle del Turano, I.C A.M. Ricci, I.C Contigliano, I.C Poggio Moiano, I.C Petrella Salto, I.O Amatrice, I.C Leonessa, I.C di Torri in Sabina, I.C Montasola e per altro motivo l’I.O di Magliano Sabina.

Per oltre la metà di queste scuole - continua Isceri - si aggiunge la carenza direttori dei servizi generali (DSGA) che è addirittura peggiorata rispetto allo scorso anno per cui anche per questa figura professionale si dovrà ricorrere alla reggenza. Insomma un avvio dell’anno scolastico con vuoti di organico di docenti che sfiora il 35% e con la carenza di personale ATA ancora più marcata per tutti i profili e pensare che per questi ultimi lo strumento per poterlo fare (le graduatorie) erano disponibili. Un tema da affrontare subito ma con chi?. La solita storia che si ripete” conclude Luciano Isceri dello Snals.

