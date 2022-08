Rieti, caro bollette: a rischio aziende e occupazione

Monica Puliti 26 agosto 2022 a

In autunno il 20% delle aziende sarà costretto a chiudere a causa dei rincari di energia e gas. Lo dicono le stime ufficiali delle associazioni di categoria. Tradotto su Rieti significa che almeno 70 imprese sono a rischio e oltre 200 lavoratori rischiano di ritrovarsi in mezzo alla strada. “Stiamo vivendo una situazione drammatica, ancora peggio del Covid, perché questi aumenti sono immotivati, spropositati con bollette che quadruplicano le spese di imprese e famiglie” tuona il presidente provinciale della Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi di Rieti, Elia Grillotti. “Tutto questo – aggiunge -, mentre lo Stato non provvede e nessun altro provvede. Paghiamo la benzina più cara di tutta l’Europa, ci dicono che si tratta di speculazione bella e buona, ma nessuno che ci metta le mani”. E poi, dicevamo, le bollette di luce e gas quadruplicate e la paura che in autunno sarà inevitabilmente peggio, specie per quel che riguarda la spesa necessaria per scaldarsi.

“In ufficio, a Vazia – dice ancora Grillotti – pagavo 600 euro di corrente, a luglio scorso me ne sono arrivati 2.200: ormai sono spese insostenibili con tante attività che non arrivano, basta immaginare esercizi produttivi come forni, pasticcerie, laboratori, solo per citarne alcuni”. I ristoratori, e non solo loro, si stanno organizzando a livello locale per cercare di richiamare l’attenzione sul problema. “Occorrono iniziative forti a livello nazionale perché si prenda coscienza di quanto sta accadendo al tessuto economico, c’è una disperazione generale, così finisce male perché quello che sento in giro non mi piace per niente”, conclude il presidente della Fipe. “Il problema è gravissimo e a soffrire di più non sono solo le aziende energivore, classificate come tali dalla normativa vigente e per le quali le misure di mitigazione previste dai decreti ‘Aiuti’ e ‘Aiuti bis’ sono diventate nel frattempo assolutamente insufficienti, ma anche quelle del commercio e dei servizi, per esempio ristoranti, bar, alberghi, impianti sportivi e l’elenco potrebbe continuare” dichiara la direttrice della Cna Rieti, Enza Bufacchi. Che aggiunge come “gli aumenti sono tali da non potersi trasferire sul prezzo finale perché significherebbe non avere più clienti disponibili ad acquistare beni e servizi”, aumenti che in molti ambiti economici, anche quello della ristorazione in senso lato per non parlare del carrello della spesa, sono stati inevitabilmente praticati.

“La Cna nazionale incontrerà nei primi giorni di settembre tutti i segretari di partito per concordate soluzioni da adottare immediatamente; con un accordo in tal senso si può assumere anche un decreto che, per gli impegni economici che conterrebbe, andrebbe al di là dell’ordinaria amministrazione alla quale il Governo è vincolato. La prima occasione utile è comunque la conversione in legge del decreto ‘Aiuti bis’, naturalmente un Parlamento, sia pur in scadenza, non ha vincoli. E d’altra parte la soluzione del problema è nelle istituzioni nazionali ed europee, altro non c’è”. Un problema che va ad intaccare una situazione già di per sé fragile se è vero che i dati di Unioncamere sull’andamento delle imprese reatine nel periodo 2008-2019 (anno prima della pandemia che pure ha inciso pesantemente sul tessuto produttivo) dicono che nella provincia si sono perse 630 aziende, con una diminuzione dell’albo del 15,29%: complessivamente il loro numero è passato da 4.143 a 3.509.

