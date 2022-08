Rieti, Fiera del peperoncino, il programma della seconda giornata tra convegni e spettacoli in piazza

25 agosto 2022 a

Dopo l'inaugurazione di ieri entra nel vivo la Fiera Campionaria mondiale del peperoncino con tanti eventi e spettacoli. Il programma della seconda giornata prevede dalla ore 10 l'apertura degli stand fieristici nelle piazze e vie del centro storico di Rieti, Piazza Mazzini esposizione mondiale di 400 varietà di peperoncini. Inoltre eventi e mostre (di foto, auto e moto storiche) oltre ai corsi di potatura e innesto, laboratori dell'olio Evo con degustazione guidata e omaggio di una bottiglia d’olio personalizzata. Inoltri previsti corsi di ballo, fitness e show cooking.

Tra gli eventi culturali alle ore 17.30 presentazione del libro “AFGHANISTA: TRAGEDIA SENZA FINE” presso Spazio Italia in Piazza C. Battisti alla presenza dell’autore Franco Bucarelli. Modera: Stefano Pozzovivo. Nello spazio convegni in piazza C. Battisti si terrà il dibattito “Il turismo come strumento di rilancio delle aree interne” Intervengono: Massimo Garavaglia Ministro del Turismo, Paolo Trancassini Membro della V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione), Valentina Corrado Assessore Regionale al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Daniele Sinibaldi Sindaco del Comune di Rieti, Tommaso Tanzilli Presidente Ente Bilaterale Turismo del Lazio, Michele Casadei Presidente Federalberghi Rieti e Vice Presidente Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino di Rieti. Modera: Marco Fuggetta.

Alle ore 20:45 PRIMO GRAN GALA’ DELLA LIRICA all'Auditorium Santa Scolastica. Un viaggio tra le più belle pagine del Bel Canto, della canzone napoletana e del musical. Ingresso libero. Alle ore 22: MUSICA DAL VIVO Largo Alfani - Area Giovani SKAPEROL in concerto. Alle ore 22 in Piazza Mazzini LE VIBRAZIONI in concerto.

