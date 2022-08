Fonte Nuova, multe a raffica con l'autovelox. La rabbia degli automobilisti

Matteo Torrioli 25 agosto 2022 a

a

a

Dopo la raffica di multe nei confronti degli automobilisti, il sindaco di Fonte Nuova, Piero Presutti, ha voluto chiarire la situazione riguardante gli autovelox installati, poco tempo fa, sulla strada provinciale Nomentana. Un’arteria tristemente nota per gli incidenti, alcuni dei quali molto gravi. Dopo le prime multe salate arrivate a domicilio è scattata la rabbia degli automobilisti che hanno contestato la legittimità degli autovelox installati annunciando ricorsi contro le sanzioni. Nel mirino degli automobisliti è finito anche il Comune tanto che in una nota, il primo cittadino ha voluto spiegare che il tratto nel quale sono stati installati i dispositivi di rilevamento è di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha provveduto a disciplinare autonomamente i limiti di velocità.

Meno incidenti ma più vittime. Il rapporto Aci-Istat



“A tal riguardo – scrive Presutti - va precisato che l'obbligo della contestazione immediata della violazione, posto in capo agli agenti accertatori, trova la sua fonte non nella classificazione della strada e dal relativo limite di velocità imposto. L'obbligo della contestazione immediata della violazione, dunque, viene derogato tenendo conto di una serie di elementi le cui valutazioni spettano alla Prefettura di riferimento la quale inserisce le rispettive risultanze valutative proprio all'interno del Decreto di autorizzazione”. Inoltre, si spiega che l’amministrazione che procede alla contestazione della sanzione tramite dispositivi fissi per il rilevamento della velocità, “non è tenuta a dover fornire automaticamente la riproduzione fotografica dell'infrazione al soggetto sanzionato. Tale prova infatti deve essere consultabile tramite accesso agli atti e deve obbligatoriamente essere prodotta in giudizio qualora sia sollevata tale eccezione dal soggetto ricorrente”.

T-Red contro gli automobilisti indisciplinati



Una spiegazione, quest’ultima, per tutti coloro i quali vorrebbero fare ricorso contro le sanzioni. Presutti ha infine voluto sottolineare che la Città Metropolitana, nel 2021, ha provveduto alla messa in sicurezza dell’intero tratto “incriminato”, anche mediante la realizzazione di banchina. “Rimane – conclude Presutti - ferma la norma del codice della strada che all'art. 157 al comma 3 prevede: “Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine” come anche l'art. 158 lett. f) secondo il quale la sosta è vietata “sulle banchine, salvo diversa segnalazione”.

La Provincia pronta ad accedere l'autovelox sulla Salaria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.