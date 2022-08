Caro energia, attività a rischio. Gestori dei locali pronti alla mobilitazione

Luigi Spaghetti 25 agosto 2022 a

“Siamo vicini al default energetico ma nessuno lo ha ancora capito bene”. A parlare così è Carlo Stocco, titolare del ristorante Colle Aluffi, e promotore del gruppo di “Tutti unitissimi” composto da imprenditori della ristorazione reatina nato durante la pandemia che pure aveva messo a dura prova l’intero settore. “Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che il peggio sarebbe dovuto ancora arrivare - riprende Stocco -. Purtroppo ci troviamo di fronte ad una situazione drammatica che non ci permette di programmare il futuro. Anzi, l’unica certezza è che l’aumento spropositato dei costi dell’energia elettrica ci porterà ad un punto di non ritorno, con molte attività non solo della ristorazione, costrette a chiudere per i costi diventati ormai insostenibili”. E a far suonare il campanello d’allarme sono state proprio le bollette del mese di luglio. Un vero e proprio salasso con costi aumentati anche di sette volte.

“E’ una follia - riprende Carlo Stocco - bollette di 1.500 euro sono schizzate a 8 mila per non parlare, tanto per rimanere nel settore della ristorazione, delle attività più grandi che da due-quattromila euro mensili sono passate anche a 14 mila euro di spese energetica. E parliamo solo di corrente elettrica. In autunno, chi riuscirà a sopravvivere, dovrà fare i conti con la razionalizzazione del gas il che vuol dire rivoluzionare gli orari delle attività”. Un quadro a tinte fosche quello dipinto da Carlo Stocco che sta cercando di sensibilizzare al problema non solo i suoi colleghi ma anche l’opinione pubblica attraverso degli incontri come quello che c’è stato ieri con alcuni broker dell’energia elettrica che hanno confermato la drammaticità del momento che stiamo vivendo ma confermato un futuro ancora peggiore.

“Il tema della riunione di ieri - riprende Stocco - è stato il rincaro del prezzo delle bollette dell’energia elettrica che sta mettendo letteralmente in ginocchio il settore della ristorazione costringendo numerosi titolari a misure disperate, tra cui anche mettere in conto la chiusura delle proprie attività. La riunione è stata un momento di confronto, ma anche e soprattutto di organizzazione in merito alle mosse future che come gruppo “Tutti unitissimi” abbiamo in mente di portare avanti nei prossimi giorni”. Il gruppo di ristoratori aveva già organizzato scioperi e proteste contro le restrizioni imposte dai Dpcm del governo per limitare la diffusione e il contagio da Covid-19 e, a distanza di mesi, sembra intenzionato a ripeterli.

