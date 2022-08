Passo Corese, i carabinieri arrestano 50enne per detenzione di droga a fini di spaccio

25 agosto 2022 a

Continuano i controlli sul territorio ed in particolare della Sabina. I carabinieri della Stazione di Passo Corese hanno tratto in arresto un cinquantenne del luogo in esecuzione di un ordine carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà espiare una pena di anni tre per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti per fatti commessi a Roma nel 2019. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti.

