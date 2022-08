Inaugurata l'undicesima edizione della Fiera del peperoncino

24 agosto 2022 a

È stata inaugurata con il taglio del nastro e l’apertura ufficiale degli stand l’undicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino. Sono 170 le postazioni degli espositori per conoscere e apprezzare la spezia più amata del mondo che alla Fiera verrà celebrata con 500 varietà provenienti da tutta la terra. Attese per l’edizione di quest'anno circa 200 mila presenze. Grande novità di quest’anno è l’hub “Sapori Italiani” allestito in piazza Cesare Battisti e che sarà il centro per dare spazio a tutte le eccellenze italiane.

Oggi, giovedì, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia alle ore 18 sarà a Rieti per partecipare al convegno "Il turismo come strumento di rilancio delle aree interne”. Per quanto riguarda gli spettacoli, dopo il concerto della Rettore di ieri in piazza Mazzini, questa sera si esibiranno le Vibrazioni per una tappa del loro tour estivo. Intanto sabato alle ore 11.30, presso la sede di Confcommercio Lazio Nord di Largo Cairoli si terrà un tavolo operativo con le Ambasciate presenti all’evento, Vietnam ed Ecuador.

All’incontro parteciperanno, oltre ai rappresentanti delle Ambasciate ospiti, il presidente del Comitato Organizzatore Livio Rositani, il presidente pro-tempore del Comitato Gemellaggi e Relazioni Internazionali del Comune di Rieti, Elisabetta Occhiodoro, il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, l’assessore al turismo Chiara Mestichelli, l’assessore alle attività produttive del Comune di Rieti, Claudia Chiarinelli, il vicepresidente della Camera di Commercio Rieti-Viterbo Leonardo Tosti, Riccardo Guerci per VisitRieti e il presidente di Federalberghi Rieti Michele Casadei.

