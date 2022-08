Rieti, ex calciatore uccide la compagna a martellate

Matteo Dionisi 24 agosto 2022 a

Giovanni Padovani, ex calciatore del Football Club Rieti, è stato arrestato per aver ucciso a colpi di martello la compagna che aveva deciso di lasciarlo. L’ennesimo caso di femminicidio nel nostro Paese. Ancora una volta si deve registrare la solita morte annunciata con una donna morta per mano del suo stalker. L’episodio che ha visto protagonista l’ex calciatore reatino è successo martedì notte nella periferia di Bologna, in via dell’Arcoveggio, sotto casa della vittima. Lei, Alessandra, 56 anni, lui, Giovanni Padovani, 27, ex calciatore e difensore del Football Club Rieti nella stagione 2020/21 e in diverse altri club di categorie minori.

Secondo le prime ricostruzioni la coppia si frequentava da circa un anno, ma a distanza. Si, perché lui per il suo lavoro di calciatore (e modello nel tempo libero) era finito in Sicilia, mentre lei, Alessandra, era rimasta a Bologna. Secondo quanto accertato le prime avvisaglie che qualcosa non andasse tra i due c’erano state all’inizio dell’estate, precisamente a luglio e proprio in quel mese la vittima lo aveva denunciato alla polizia per stalking.

Giovanni Padovani ha giocato in amarantoceleste tra il 2020 e il 2021 collezionando 10 presenze e circa 300 minuti giocati nella stagione in cui a guidare il Rieti si sono alternati Campolo e Battisti. E proprio Raffaele Battisti, oggi tecnico del BF Sport, lo ha ricordato: “L’ho conosciuto poco, perché poi con la società avevamo deciso di metterlo sul mercato. Mi sembrava un bravo ragazzo e mi dispiace perché quando succedono queste cose così significa che nella testa del ragazzo qualcosa di brutto è scattato. Qui a Rieti sembrava un bravo ragazzo, poi non so cosa sia successo in questo ultimo anno e mezzo”.

