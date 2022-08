Rieti, presentato il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia

24 agosto 2022 a

Presso la sala conferenze dell’Hotel Quattro Stagioni di Rieti, alla presenza del coordinatore regionale l’On. Paolo Trancassini e del sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, è stato presentato il nuovo assetto organizzativo del coordinamento provinciale di Rieti di Fratelli d’Italia. Un coordinamento formato da ruoli tecnici, amministrativi e politici, una novità assoluta è rappresentata dai dipartimenti tematici, linfa vitale di dialogo con le categorie e con i territori. A seguire l’elenco dei componenti del coordinamento reatino di Fratelli d’Italia e dei ruoli assegnati.

COORDINAMENTO PROVINCIALE Fratelli d’Italia Rieti. Direttivo Provinciale: Segretario amministrativo - Daniela Monteriù; Segretario organizzativo - Alessandro Stazi; Responsabile tesseramento - Fabrizia Festuccia; Responsabile comunicazione - Renato Mazzaccara; Addetto stampa e social media manager - Maria Soave Nardi. Coordinatori circoli territoriali: Rieti città - Claudia Chiarinelli; Fara Sabina - Simone Fratini; Alta Sabina - Gianluca Vagni; Bassa Sabina - Rachele Tassi; Valle del Turano - Riccardo Nini; Valle del Velino - Cristian Di Loreto; Salto-Cicolano - Armando Cipolloni; Montepiano Reatino - Maria Soave Nardi. Presidente Gioventù Nazionale - Pierluigi Giraldi; Consiglieri e Assessori Comune di Rieti in carica; Consiglieri provinciali in carica; Sindaci e Vicesindaci in carica; Consiglieri regionali in carica; Deputati in carica.

Dipartimenti tematici Enti Locali - Marco Cossu Agricoltura - Giovanni Rositani Ambiente - Claudio Valentini. Cultura e innovazione - Alessandro Acciai Cultura rurale - Lamberto Iacobelli Dipendenze e terzo settore - AnnaLaura Cugia Elettorale - Livio Festuccia. Emergenze, prevenzione e grandi rischi - Matteo Carrozzoni Equità sociale e disabilità - Morena De Marco. Formazione - Eleonora Berni. Imprese e mondo produttivo - Alberto Martelli Istruzione - Elisabetta Occhiodoro. Montagne e zone disagiate - Michele Nicolai Pensionati d’Italia - Roberto Ratti Professioni - Marco Isceri. Rapporti con il commercio - Riccardo Guerci Territorio e paesaggio - Stefano Eleuteri Economia e finanza - Antonio Tosoni. Pari opportunità - Emiliana Guadagnoli. Rapporti con le forze dell’ordine e vigili del fuoco - Giandomenico Francesconi Artigianato - Vito Paciucci. Beni culturali e archeologici - Cristiano Ranieri.

