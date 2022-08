Rieti, si alza il sipario della Fiera del peperoncino. Alberghi pieni: "Boccata d'ossigeno"

Monica Puliti 24 agosto 2022 a

Si alza il sipario sull’11esima edizione della Fiera mondiale campionaria del peperoncino che da oggi a domenica 28 proietterà Rieti sulla scena nazionale, e non solo, richiamando decine di migliaia di persone da tutto il Paese e oltre. Duecentomila, stimano gli organizzatori basandosi sui numeri delle passate edizioni – quando di presenze ne furono registrate anche 170 mila -, stima che potrebbe rivelarsi più che veritiera se è vero, come sostiene il presidente di Confcommercio Imprese Rieti e vice presidente della Camera di commercio, Leonardo Tosti, che “questa è l’edizione più importante mai realizzata per numero di stand, 170, e per il nome dei cantanti (Rettore - che si esibirà stasera -, Anna Tatangelo, Briga, solo per citarne alcuni, ndr) che animeranno queste cinque giornate di fiera ed eventi”. “E’ l’anno zero – sottolinea Tosti -, quello della ripartenza, dopo anni di difficoltà per via del sisma, prima, nel 2016, e poi del Covid, dopo, con perdite economiche ingenti per gli organizzatori. Quest’anno i conti del comitato sono perfettamente in linea e ci aspettiamo molto di più rispetto alle passate edizioni: gli alberghi in città segnano già da tempo il tutto esaurito, ci sono addirittura richieste nella provincia di Terni; abbiamo moltissimi stand tra cui quello, di 300 metri quadrati, del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali davanti la Prefettura. Speriamo che il meteo ci assista”.

“Per la città sarà una vetrina importantissima – dichiara il patron della manifestazione, Livio Rositani, che già da tempo ha preso le redini dal papà, l’onorevole Guglielmo Rositani, nell’organizzazione della kermesse – grazie anche alla grande promozione fatta per veicolare la fiera che, spero tanto, ‘scarichi’ tutto il suo potenziale economico e di immagine sui commercianti della nostra città oltreché, naturalmente, sugli standisti provenienti da tutta Italia”. Quale il giro di affari prodotto? “Negli anni passati abbiamo stimato tra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni di economia indotta dall’evento, quest’anno puntiamo a crescere ancora”. Giudizi positivi anche dal presidente di Federalberghi Rieti, Michele Casadei. “La Fiera del peperoncino cade in un periodo, quello dopo Ferragosto, in cui di solito il turismo rallenta, rappresentando ossigeno per le nostre strutture ricettive e per l’economia in generale, specie quella della città di Rieti – dice -, con gli alberghi pieni; una parentesi felice per il tessuto economico locale, un evento sempre più atteso”.

Le stime? “Le faremo a consuntivo”, conclude. Ma c’è da essere soddisfatti, sicuramente per gli operatori, tant’è che molti visitatori intenzionati a partecipare alla fiera sono stati costretti a prenotare il pernotto nelle località limitrofe. La manifestazione, organizzata dall’associazione Rieti Cuore Piccante in collaborazione con l’Accademia italiana del peperoncino e altri enti, si è guadagnata negli anni un ruolo sempre più importante in campo gastronomico richiamando curiosi, appassionati e gourmet grazie anche ai rapporti stretti dagli organizzatori con oltre 20 ambasciate di Paesi produttori di peperoncino, di cui si potranno osservare a partire da oggi centinaia di varietà. Un evento da non perdere assolutamente.

