Elezioni, nove candidati reatini già a caccia del voto per Senato e Camera

L.S. 24 agosto 2022 a

a

a

E’ già campagna elettorale per i candidati alle prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre. Tra conferme, novità e sorprese dell’ultim’ora saranno nove i reatini in corsa per un posto a Montecitorio o a Palazzo Madama. Una bella pattuglia anche se, le porte del Parlamento si spalancheranno per pochissimi di loro. In altre parole il Reatino, anche in virtù della nuova legge elettorale che di fatto dimezza i posti alla Camera e al Senato, rischia di ritrovarsi senza un proprio rappresentante dopo i quattro parlamentari (un vero e proprio record per la piccola Rieti) della passata legislatura (Fabio Melilli, Gabriele Lorenzoni, Paolo Trancassini e Alessandro Fusacchia) con il solo Trancassini che sarà di nuovo in corsa per uno scranno alla Camera. E proprio l’ex sindaco di Leonessa e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia inaugurerà domani tra i suoi concittadini la campagna elettorale: “Sono candidato nel collegio di Rieti e arrivo fino alla provincia di Viterbo ma questa è una scelta che mi dà il conforto grazie ai tanti consensi ricevuti. Sarà una campagna elettorale difficile perché la posta in palio è altissima e dobbiamo riuscire a trasmettere la passione ai cittadini la stessa passione che ha Fratelli d’Italia”.

Nuova giunta a Fonte Nuova senza i dem

La Lega, invece, punta sul sindaco di Fara in Sabina, Roberta Cuneo candidata al proporzionale Lazio 2 dopo il senatore uscente Umberto Fusco. In corsa per un posto alla Camera nella lista bloccata Lazio 2 anche il coordinatore provinciale di Forza Italia, Sandro Grassi. “E’ motivo di grande soddisfazione questa candidatura - ha sottolineato Grassi - perché viene riconosciuto il mio impegno per il partito e il territorio dopo gli ottimi risultati ottenuti alle amministrative e per la Provincia”. Ma il candidato nuovo ufficializzato in extremis al quarto posto della lista di Azione-Italia Viva è Massimo Ruggeri nel collegio proporzionale Lazio 2. Ruggeri, dopo la delusione per la mancata elezione come capolista di Rieti in salute a sostegno del candidato sindacio Carlo Ubertini, tenta questa nuova avventura elettorale con Calenda “nel tentativo di rafforzare il partito in città in prospettiva dei prossimi impegni e sempre ponendo al centro il tema della sanità reatina” ha detto il medico reatino.

Emili polemico con il sindaco Sinibaldi: “Sui progetti si tornerà alle chiacchiere”



Altra novità la candidatura del segretario cittadino di Sinistra italiana Giampiero Marroni pronto a fare la sua parte nel collegio proporzionale alla Camera nella lista di Fratoianni e Bonelli nella coalizione del centrosinistra. Il Movimento 5Stelle correrà da solo e presenterà nel collegio uninominale della Camera l’ex consigliere comunale Roberto Casanica. Come già da tempo ufficializzato il Partito democratico ha presentato Silvia Baccini, sindaco di Cantalice, che correrà per il Senato nel collegio proporzionale Lazio 2 e Letizia Carosella, segretaria del Pd cittadino, candidata nel proporzionale per la Camera. Alessio Angelucci, consigliere comunale di Centro Democratico è candidato con Impegno civico-Centro democratico nel proporzionale Lazio 2 dove sarà anche capolista nell’uninominale Veneto1.

Elezioni, Alessio Angelucci in corsa per la Camera con Impegno Civico - Centro Democratico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.