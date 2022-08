Terremoto, Matteo Salvini e Giorgia Meloni annunciati ad Amatrice alle celebrazioni in ricordo delle vittime

23 agosto 2022 a

Domani, 24 agosto, ad Amatrice si svolgeranno le celebrazioni per i sei anni dal terremoto che ha devastato il centro Italia e in particolare Amatrice e Accumoli. Si ricorderanno le 303 vittime e si riuniranno i familiari con cerimonie private e pubbliche. Tra le personalità attese alle celebrazioni, ci sono anche il leader della Lega Matteo Salvini e quello di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Mercoledì i programmi Rai dedicati al terremoto del Centro Italia

Sono questi i nomi di spicco del panorama politico, mentre per ora non si parla della presenza del presidente del consiglio Mario Draghi, lo scorso anno ad Amatrice proprio per lo stesso impegno. Per il governo è stata confermata la presenza della ministra per l'Università Messa.

Giornata del ricordo e della preghiera. Fiaccolata con il vescovo a sei anni dal terremoto

Non è da escludere, che dopo l'appello lanciato dal sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi, nelle prossime ore possano arrivare a sorpresa altre personalità della politica. La messa in ricordo delle vittime sarà celebrata dal vescovo Pompili e trasmessa su Raiuno.

Il sindaco Cortellesi: “Dimenticati dalla politica. Subito il fondo familiari delle vittime”

