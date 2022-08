Amatrice, il sindaco Cortellesi: “Dimenticati dalla politica. Subito il fondo familiari delle vittime”

L.S. 23 agosto 2022 a

a

a

Fa la voce grossa il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi alla vigilia del sesto anniversario del terremoto del 2016. Un evento che la popolazione si appresta ad affrontare con la solita partecipazione e commozione ma anche con grande dignità e orgoglio. Quello stesso orgoglio più volte evocato dal primo cittadino che avrà il compito di rappresentare il dolore di un popolo che si è piegato ma non spezzato nonostante l’immensa tragedia che nel solo Comune amatriciano ha causate 239 morti delle 299 complessive. Una ferita ancora aperta e che difficilmente si rimarginerà nonostante la ricostruzione proceda con un passo leggermente più spedito degli ultimi anni. Una ricorrenza, però, che rischia di passare inosservata vista l’assenza dei massimi vertici istituzionali nazionali che certamente non è sfuggita al sindaco Giorgio Cortellesi che parla addirittura di latitanza.

Cortellesi: "Ecco come rinasce Amatrice"



“Nessuna polemica, anzi grande rispetto per la presenza della ministra Maria Cristina Messa, professionista di grande valore - esordisce il primo cittadino di Amatrice -. Ma dobbiamo registrare, purtroppo, proprio nell’anniversario del terremoto, l’assenza, al limite della latitanza, da parte dei massimi esponenti delle istituzioni. Segno di un crescente disinteresse che fa male a una comunità che ha tanto sofferto”. Questa la denuncia del sindaco Giorgio Cortellesi, alla vigilia del 24 agosto, data infausta per Amatrice e per le altre località del centro Italia colpite duramente dal terremoto.

La terra torna a tremare, scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nella notte

“Dopo anni di passerelle mediatiche e promesse elettorali - continua il primo cittadino - per ciò che ci riguarda, era dovere del premier Mario Draghi partecipare direttamente, non delegare, proprio per rispetto delle vittime del terremoto. Morti che aspettano giustizia e riconoscimenti precisi, come ad esempio, dare seguito alla proposta del fondo per i familiari delle vittime richiesta dall’Associazione “Il sorriso di Filippo”, testo approvato in ottava Commissione della Camera che giace in attesa di un recupero”. E in attesa di una risposta questa mattina è prevista una visita ai cantieri avviati da parte del commissario alla ricostruzione Legnini.

Polemiche dopo il concerto di Enrico Ruggeri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.