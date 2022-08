Rieti, presentata la Fiera del peperoncino. Gli oraganizatori: "Attesi 200 mila visitatori"

Paola Corradini 23 agosto 2022 a

Nelle piazze centrali della città si lavora già da sabato per montare gli stand che da domani a domenica saranno il palcoscenico dell’11ª edizione della Fiera campionaria mondiale del peperoncino di Rieti. Ieri in una sala consiliare affollata è stata presentata l’edizione 2022 alla presenza delle massime autorità. Ad aprire gli interventi il presidente Livio Rositani che dopo aver ringraziato tutti i presenti ha voluto aprire la parentesi relativa al suo mandato da presidente che “scadrà al termine di questa edizione”. Si è poi entrati nel vivo con gli eventi e subito la presentazione della nuova prima grande iniziativa “Sapori italiani” in piazza con un padiglione di 300 mq posizionato in piazza Cesare Battisti dove verranno ospitati 25 espositori provenienti da tutta Italia con eccellenze agroalimentari del nostro Paese. “Ci saranno tutti quegli ingredienti che fanno parte della dieta mediterranea - ha spiegato Rositani -. Per questo devo ringraziare la Blumen e l’amministratore delegato che ci hanno aiutato a contattare tutta una serie di espositori da portare all’interno di quella che è la grande novità e che cercheremo di riproporre negli anni ingrandendola sempre di più, anche se il centro storico comincia ad essere stretto”.

Rositani ha poi parlato delle diverse qualità di peperoncini che vengono coltivati al centro Jucci dove si trovano più di 900 semi madre che nascono e crescono nella “nella nostra bellissima Piana Reatina e ne saranno esposti 500 nelle teche all’interno del chiostro di Sant’Agostino. Inoltre il centro Jucci per tutta la durata della fiera mondiale sarà aperto e visitabile”. Le ambasciate presenti in questa edizione saranno Vietnam ed Ecuador con tutti i loro ambasciatori e le delegazioni commerciali che saranno parte attiva all’interno della manifestazione.

Da parte del vice presidente Michele Casadei l’invito a una “collaborazione da parte di tutti gli operatori privati, imprese e istituzioni creando una catena di regia sul turismo e su questo tipo di eventi che continueranno a portare il nome di Rieti fuori dalle mura cittadine”. Per Daniele Sinibaldi si tratta della prima edizione da sindaco. “Ricordo - ha detto - qualche anno fa quando ci siamo insediati c’era come il sentore da parte della precedente amministrazione che questa fosse la festa solo di qualcuno e invece è la festa della città e di tutta la provincia una manifestazione multidisciplinare che ha al centro il tema del peperoncino ma che cerca attraverso una serie di articolazioni attività di promuovere raccontare un intero territorio e la capacità di esprimere le sue potenzialità. Per qualità e per numeri non siamo inferiori anche a città delle regioni limitrofe ora dobbiamo soltanto sapere capitalizzare il nostro territorio e nostri eventi”. Sono attesi oltre 200 mila visitatori che affolleranno gli oltre 175 stand presenti in centro.

