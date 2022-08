Rieti, chiusura della strada Vallonina duro colpo per il turismo. Riapertura entro tre anni

22 agosto 2022 a

Al momento neppure un binocolo potrebbe servire per scorgere anche in lontananza la riapertura della provinciale 10, meglio conosciuta come Vallonina o strada turistica del Terminillo, interdetta alla circolazione nel 2021 poiché interessata, specie nel tratto compreso tra il km 11 e il km 18, da fenomeni di dissesto idrogeologico e distaccamento di roccia. Nonostante un finanziamento di 2 milioni e mezzo per la messa in sicurezza dell’arteria già nelle casse della Provincia, rientrante nel calderone della ricostruzione post sisma 2016 e contenuto in un’ordinanza firmata quattro anni fa dal commissario Giovanni Legnini, la strada che collega il versante reatino del Terminillo con quello leonessano resta chiusa, con buona pace degli operatori turistici del comprensorio.

“Astral – dice il presidente della Provincia, Mariano Calisse – difficilmente la riaprirà. Noi, come ente territoriale e non come ente proprietario, abbiamo avanzato la proposta di riaprirla alla circolazione in via ordinaria e a senso unico alternato, ma al momento senza ricevere risposta”. Quali le ragioni che impediscono di far tornare la Vallonina nella piena fruibilità di turisti, visitatori e di chiunque abbia la necessità di percorrerla senza dover fare un giro a dir poco complicato per ‘scavalcare’ il versante? “Le opere necessarie per la messa in sicurezza seguono tempistiche che sono quelle della ricostruzione – sottolinea Calisse – ed è servito un anno soltanto per l’affidamento della progettazione degli interventi; se Astral pretende che la Vallonina venga riaperta solo dopo i lavori, allora ci vorranno altri 2/3 anni. Diversamente, l’Azienda può dare seguito alla nostra richiesta in modo da riaprire il collegamento a senso unico alternato”.

La stessa proposta che l’anno scorso venne fatta dal sindaco di Leonessa, Gianluca Gizzi, e che Astral non accolse, quella di rimodulare l’ordinanza di divieto di transito limitandola ai tratti più pericolosi attraverso il senso unico alternato. Sempre nell’estate nel 2021 fu promossa una manifestazione di protesta dall’associazione Uniti per Leonessa e da Paolo Trancassini per sollecitare una soluzione al problema ed evidenziare tutte le difficoltà, anche di natura economica, legate alla chiusura della provinciale 10, specialmente in estate, periodo di maggior afflusso sulla montagna.

