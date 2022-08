Rieti, resta un giallo la scomparsa dell'ex postina. Prende piede l'ipotesi omicidio

Paola Corradini 22 agosto 2022 a

Tutto sembra essersi fermato al 23 luglio. Silvia Cipriani, la 77enne postina in pensione e residente a Cerchiara sembra svanita nel nulla insieme alla sua Fiat Palio argentata. Dopo un mese nulla di nuovo è emerso dalle indagini coordinate dalla Prefettura di Rieti con forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile. Non sono serviti un elicottero, due droni e decine di agenti e carabinieri che, insieme ai vigili de fuoco hanno battuto l’intera area intorno al paese come le zone di Rieti e di comuni e frazioni limitrofe allargando sempre di più il raggio d’azione. Su richiesta della Prefettura sono state acquisite e visionate le videocamere presenti a Rieti, dove la donna si era recata il giorno della scomparsa, come quelle lungo il tragitto che avrebbe seguito per tornare a casa. Tutto è stato fatto per cercare di ricostruire i movimenti della donna negli ultimi giorni prima di scomparire.

Silvia Cipriani viene descritta dai suoi vicini una donna abitudinaria che usciva di casa al mattino per recarsi al forno del paese e fare qualche altra commissione. Poi a casa per accudire i suoi animali da cortile. Spesso raggiungeva Rieti a bordo della propria auto per recarsi presso l’appartamento di proprietà in Viale Matteucci. Una donna dinamica e che non aveva mai manifestato disturbi legati all’età e che potrebbero far pensare ad un malore o ad una perdita di memoria che l’avrebbe portata lontano dalle zone che frequentava abitualmente. Anche perché prima o poi si sarebbe dovuta fermare e a quel punto qualcuno l’avrebbe riconosciuta. C’è poi il mistero del telefono cellulare che avrebbe lasciato a casa prima di partire per Rieti.

Anche questo un fatto anomalo visto che lo portava sempre con se. Addirittura sembra che al momento della perquisizione dell’abitazione il cellulare non fosse in casa e, in un secondo momento, sarebbe riapparso, anche se spento, sul tavolo del salone. Tanti, troppi misteri che potrebbero portare gli inquirenti ad ipotizzare un allontanamento volontario, ad una perdita di orientamento e poi ad un incidente con l’auto caduta in qualche dirupo fino all’omicidio con occultamento di cadavere. Ce una testimonianza che parla di una Fiat Palio con la targa indicata dalla Prefettura che sarebbe stata vista passare sotto una telecamera lungo la Salaria per Roma. Poi il nulla anche se le indagini proseguono e probabilmente gli inquirenti sanno molto più di quello che viene reso pubblico. “Quando hai escluso l’impossibile ciò che resta, per quanto improbabile, è la verità” diceva Sherlock Holmes. Forse da li bisogna ripartire.

