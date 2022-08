Rieti, troppi pericoli e degrado, chiuso parco giochi di via Cavatella

L.S. 21 agosto 2022 a

a

a

Parchi pubblici nel degrado e potenzialmente pericolosi per grandi e piccini. Una situazione che il Corriere di Rieti ha testimoniato in queste settimane anche grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini. Giochi per bambini rotti, rifiuti abbandonati, bottiglie di vetro frantumate tra l’erba, panchine divelte, erbaccia incolta e in alcuni casi anche cabine elettriche alla mercé di tutti. Un disastro al quale l’amministrazione sta cercando di rimediare attraverso un piano decoro che però è partito dalle frazioni e solo in questi giorni sta interessando il centro. Non ancora, a dire il vero, l’intervento nelle aree verdi pubbliche. L’ultima segnalazione, quella che evidentemente ha scosso le coscienze dei nostri amministratori, è stata quella arrivata dai residenti del quartiere Borgo in riferimento al parco VI Giugno in via della Cavatella sottostante Sant’Antonio al Monte.

Un’oasi verde che nel tempo si è trasformata in un’area degradata. “Tralasciando lo sporco, quello che preoccupa è la pericolosità dei giochi ancora aperti ai bambini - era stata la segnalazione di un residente subito rilanciata dai social. “Ci sono parti in plastica tagliate e taglienti, viti lasciate a vivo, pezzi di lamiera sconnessi, scivoli pericolanti, corde rotte, per i bambini è davvero pericoloso, bisogna aggiustare i giochi oppure chiuderli, non possono essere lasciati in questo modo” aveva sottolineato ricordando anche “la presenza di siringhe tra i ciuffi di erba e pezzi di vetro nascosti tra l’erba alta”.

Di fronte all’ennesima denuncia l'assessore alla sostenibilità ambientale Giuliano Sanesi, ha effettuato un sopralluogo al Parco insieme alla polizia locale e al personale tecnico del Comune e, d'accordo con il sindaco Daniele Sinibaldi, è stata emessa un'ordinanza di chiusura dell'area al fine di effettuare le necessarie opere di messa in sicurezza e di pulizia generale di tutto il parco (nella foto). Al termine degli interventi il parco sarà riaperto al pubblico. “Intervento necessario proprio per tutelare l’incolumità dei bambini e di quanti frequentano quel parco” ha ribadito l’assessore Sanesi che ha annunciato controlli anche negli altri parchi cittadini per costatarne lo stato ed eventualmente interventi di messa in sicurezza. Sull’argomento è intervenuto anche l’assessore alla manutenzione e decoro urbano, Fabio Nobili: “Da circa un mese stiamo intervenendo in ogni parte del territorio per risolvere le criticità legate al decoro urbano. Numerosi le azioni messe in campo dal comune, ma non possono bastare a risolvere il problema, se alla base manca l’educazione. Il nosrtro impegno sarà comunque totale e si valuterà anche il posizionamento delle telecamere di videosorveglianza”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.