Amatrice, Cortellesi: “Non basta ricostruire case, bisogna rendere la città più vivibile”

“Non una città dormitorio, ma una città vivibile”. Questo in sintesi il senso dell’incontro che il sindaco Giorgio Cortellesi e la sua giunta hanno avuto ieri, all’Auditorium Monti della Laga. Un incontro tra passato, presente e soprattutto futuro per cercare di riportare in vita Amatrice che alla vigilia del sesto anniversario del terremoto si trova ad affrontare forse il suo momento più delicato per quanto riguarda la ricostruzione del centro storico.

Cortellesi: "Ecco come rinasce Amatrice"

Entrando nel merito dell’incontro ricostruzione pubblica e privata, Comune-ente formatore, rete dei ristoratori, campo sportivo, palestra, servizi sociali, rete stradale, isola ecologica, ospedale, tele-assistenza, promozione culturale, sportello Europa, sportello lavoro, comunità energetica sono stati alcuni dei punti illustrati alla popolazione, durante l’incontro che si è svolto oggi, presso l’Auditorium della Laga, presenti come detto il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi e la sua squadra di governo, dal vice-sindaco Roberto Serafini, all’assessore all’ambiente e territorio Alessio Di Fabio, al capo gruppo di maggioranza Luca Poli, ai consiglieri Giorgio Nibbi, Fabio D’Angelo, Alfonso Bucci e Silvia Iafrate. “Non basta la sola ricostruzione delle case, giusta e sacrosanta - ha dichiarato il sindaco Giorgio Cortellesi -. Amatrice non può diventare una mera città dormitorio. Per questo l’Amministrazione, da quando si è insediata, ha messo in campo iniziative progettuali, mirate a far ripartire economicamente il territorio. Sviluppo e vivibilità sono infatti, le nostre due stelle polari”.

“Abbiamo davanti a noi una grande sfida - ha continuato il primo cittadino - costruire il futuro, armonizzando tradizione, memoria, identità e modernizzazione. Dobbiamo rivitalizzare una comunità che deve scegliere una terra dove si possa vivere bene, mettere su famiglia, investire. Per questo ci vogliono servizi efficienti, infrastrutture di qualità e occasioni produttive serie” ha concluso Cortellesi. Intanto in occasione della ricorrenza del terremoto tra le iniziative previste quella del 23 con la visita ai cantieri Don Minozzi, Torre Civica e ospedale e nel pomeriggio il sindaco accompegnerà nella zona rossa i cittadini che abbiano fatto richiesta di deporre fiori in prossimità delle abitazioni distrutte dal terremoto.

