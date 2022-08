Elezioni, Alessio Angelucci in corsa per la Camera con Impegno Civico - Centro Democratico

20 agosto 2022 a

“Una candidatura che è un riconoscimento ad un lavoro sempre attivo, certosino, portato avanti negli anni sul territorio, gomito a gomito con la gente comune. Di un percorso sempre a fianco delle persone, al di fuori degli schemi soliti della politica, dei ragionamenti consueti avvenuti per decenni dentro le stanze dorate del potere”. Così commenta la sua candidatura al collegio plurinominale Lazio 02 alla camera dei deputati Alessio Angelucci, chiamato dal presidente del partito di cui è rappresentante provinciale – il sottosegretario Bruno Tabacci per “Centro Democratico” - a correre per Rieti e la sua provincia alla prossima tornata elettorale del 25 settembre.

All'importante riconoscimento sul territorio si aggiunge l'ulteriore candidatura di Angelucci quale capolista, sempre nel plurinominale alla camera, nel collegio Veneto 1: il che starebbe a significare che, ove “Impegno Civico” superasse la quota di sbarramento, Angelucci approderebbe con certezza alla Camera. Da sempre in politica attiva, proveniente dagli ambienti moderati di ispirazione cattolico – progressista Angelucci, 37 anni – docente nella scuola reatina – è stato riconfermato consigliere comunale nella lista civica “Si puo!” con 290 preferenze, secondo degli eletti fra l'opposizione. “Con questa candidatura – prosegue Angelucci – il mio progetto non cambia, anzi, si rafforza nelle sue linee programmatiche: portare i temi storici di Rieti all'attenzione del Governo nazionale e ciò qualunque sarà l'esito di questa tornata elettorale.

Una finestra importante, quella che si apre per me e per la città che rappresento, per contribuire a risolvere i problemi cronici della nostra realtà locale”. Prevista a giorni una conferenza stampa ufficiale nell'ambito della quale saranno tracciate le linee di impegno concreto e dell'azione programmatica che vedrà al centro Rieti e la sua provincia.

