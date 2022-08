Ricostruzione, Legnini: "Amatrice tornerà più bella e sicura". Diecimila i cantieri avviati in due anni nel cratere

Marco Staffiero 20 agosto 2022 a

Alla vigilia del sesto anniversario del terremoto, che sconvolse il Centro Italia, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, Giovanni Legnini ha presentato il Rapporto annuale sullo stato della ricostruzione. Negli ultimi due anni sono stati aperti diecimila cantieri di edilizia privata che al giugno scorso ha fatto registrare 22.700 richieste di contributo. Sul fronte degli interventi pubblici, sono 365 le opere terminate ed altre 315 sono oggi in fase di cantiere. Amatrice è il Comune con i maggiori danni, per oltre 1,3 miliardi “ma tornerà più bella e sicura di prima” ha sottolineato Legnini -. La situazione pandemica accompagnata dalla guerra in Ucraina ha certamente rallentato i lavori per la ricostruzione. Ma ad oggi possiamo confermare che i lavori sono ripartiti a pieno ritmo, con la speranza che vengono chiusi quanto prima i cantieri aperti e inaugurati quelli nuovi.

Dopo un avvio stentato, dovuto anche alla durata dello sciame sismico ed alla vastità e all’importanza del danno, la ricostruzione post sisma negli ultimi due anni si è sbloccata, facendo registrare un avanzamento deciso, sia sul fronte pubblico che privato, che solo un difficilissimo contesto esterno, segnato dalla pandemia, dall’esplosione dei prezzi, dalla saturazione del mercato edilizio, dalle conseguenze della guerra, ha impedito fosse ancora più marcato ed importante”. Le richieste di contributo per gli edifici privati approvate dagli Uffici Speciali regionali sono raddoppiate rispetto all’inizio del 2020, e gli importi concessi triplicati, principalmente per effetto delle semplificazioni normative e della profonda revisione delle regole della ricostruzione.

In maniera dettagliata, secondo il rapporto, gli interventi di ricostruzione pubblica finanziati in Provincia di Rieti hanno coinvolto Amatrice con 150.497.079 euro, il Comune di Accumoli con 57.181.146 euro, Antrodoco 6.942.720 euro, Ascrea 230.319 euro, il Comune di Borbona 4.962.862 euro, Borgo Velino 3.582.377 euro, Cantalice 1.062.662 euro, Castel Sant’Angelo 562.100 euro, Cittaducale 14.926.675 euro, Cittareale 6.397.850 euro, al comune di Collevecchio 2.050.000 euro, Contigliano 519.859 euro, Fara in Sabina 8.204.036 euro, Fiamignano 1.937.137 euro, Forano 1.572.790 euro, Leonessa 9.391.453 euro, Magliano Sabina 30.328 euro, Micigliano 3.472.791 euro, Montopoli in Sabina 3.000.000 euro, Poggio Bustone 4.106.242 euro, Poggio Mirteto 1.050.000 euro, Poggio Moiano 1.900.000 euro, Posta 8.005.064 euro, Rieti 98.930.424 euro, Rivodutri 2.973.895 euro, Roccasinibalda 2.331.345 euro, Scandriglia 779.180 euro, Stimigliano 52.262 euro, Tarano 1.312.704 euro, Torri in Sabina 407. 987 euro, Torricella in Sabina 752.325 euro ed infine al comune di Varco Sabino sono andati 700.000 euro. Sempre secondo il rapporto, i termini via via più stretti imposti a livello normativo all’utilizzo della detrazione del Superbonus hanno determinato l’esplosione degli interventi legati a questa detrazione, particolarmente generosa, in tutto il Paese.

