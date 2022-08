Fiano Romano, fiamme vicino alle abitazioni, è caccia ai piromani

Paolo Giomi 20 agosto 2022 a

a

a

Una denuncia contro ignoti sporta presso la caserma dei carabinieri, con conseguente costituzione come parte lesa in una eventuale, futura fase processuale dell’indagine che stanno portando avanti i militari della compagnia di Monterotondo, su input della Procura della Repubblica di Rieti, competente per territorio, ed una successiva richiesta di risarcimento danni – non pochi – nei confronti degli eventuali responsabili individuati nel corso dell’inchiesta. Perché nel caldo torrido di un’estate che ha visto il territorio del Comune di Fiano Romano dilaniato dagli incendi una sola è la certezza dell’amministrazione comunale, che “gli ultimi due incendi registrati nel nostro territorio sono di natura dolosa”, incendi che hanno lambito addirittura alcune abitazioni e messo a repentaglio l’incolumità dei residenti e degli stessi soccorritori.

Malamovida in centro, denunce e controlli a tappeto anche sul territorio



Parola del sindaco del Comune tiberino, Davide Santonastaso, che in prima persona, ieri mattina, si è recato alla locale stazione dei carabinieri per sporgere denuncia, a fronte dei due violenti incendi che nelle ultime 72 ore hanno tenuto impegnata l’intera forza dei soccorsi del territorio, dai vigili del fuoco alla protezione civile, dai carabinieri alla polizia locale. “L'amministrazione comunale, in considerazione dei danni arrecati al proprio patrimonio naturale, intende costituirsi parte lesa nei due incendi che hanno interessato il nostro territorio ed intende procedere con la richiesta di risarcimento danni nei confronti di coloro che saranno ritenuti responsabili – si legge in una nota diramata dal sindaco Santonastaso – voglio fare un grande ringraziamento ai vigili del fuoco, a tutte le squadre della protezione civile, alla polizia municipale, ai carabinieri, al corpo forestale, per l'impegno e la professionalità che hanno dimostrato e che continuano a mostrare in queste circostanze. La loro preparazione e serietà ha fatto sì che non fosse necessaria nemmeno l'ordinanza per evacuare le abitazioni circostanti.

Concorso internazionale di idee per riqualificare il castello ducale

Un ringraziamento, inoltre, anche al vicesindaco Mattia Gianfelice e al consigliere Marco Cannistrà per essere stati ininterrottamente sul posto – ha proseguito il primo cittadino fianese - il nostro Comune sta potenziando la squadra di protezione civile con 20 nuovi volontari, i quali a seguito di specifici corsi di formazione, verranno registrati nell'albo regionale così da essere al più presto attivi. Non rimane adesso che augurarci una moderata e costante, ma soprattutto meritata pioggia, che faccia terminare la terribile siccità che ci ha colpito.

Incidente in autostrada, ragazza di 27 anni muore: la scarsa visibilità causa incendio il motivo del tamponamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.