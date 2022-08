Rieti, via libera all'ascensore di piazza Cesare Battisti. A settembre l'apertura

19 agosto 2022 a

Adesso ci siamo davvero. L’Ansfisa-Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, unità organizzativa territoriale di Roma, ha rilasciato il nulla osta alla messa in esercizio dell’ascensore pubblico di piazza Cesare Battisti. Era il 5 agosto scorso quando demmo notizia dell’accordo sottoscritto dal dirigente dei Lavori pubblici del Comune di Rieti, Luciano Di Mario, e dall’Agenzia, che impegnava l’Ansfisa stessa a rilasciare il benestare entro 10 giorni. Un permesso atteso da moltissimo tempo e che a questo punto dovrebbe – il condizionale è d’obbligo visti gli intralci burocratici che hanno finora segnato quest’opera – finalmente aprire alla messa in funzione dell’impianto che collegherà via San Pietro Martire, nel quartiere di Santa Lucia, con piazza Battisti, attesa per il mese di settembre prossimo.

I lavori di realizzazione, ricordiamo, erano stati portati a compimento dalla precedente amministrazione Cicchetti a dicembre 2019, ma la continua richiesta di documentazione da parte dell’Ustif-Ufficio speciale trasporti a impianti fissi del ministero delle Infrastrutture nella competenza per la sicurezza delle infrastrutture stradali – cui è subentrata di recente l’Ansfisa – ha prolungato i tempi della messa in esercizio dell’ascensore fino a giungere le due parti – Comune e Ustif – davanti ai giudici del Tar laziale. L’accordo raggiunto nei giorni scorsi era condizionato alla rinuncia da parte di Palazzo di Città a rivendicare nei confronti del ministero il risarcimento dei danni e il pagamento delle spese processuali, cosa puntualmente avvenuta e che ha portato al rilascio del nulla osta entri i tempi stabiliti nell’accordo.

“Un lieto fine – commenta il consigliere di maggioranza, Antonio Emili, che da ex assessore ai Lavori pubblici ha cercato in ogni modo di mettere il punto a una vicenda che ha tutte le caratteristiche di una telenovela – che procura alla città la possibilità di avvalersi di uno strumento che abbatte le barriere architettoniche e migliora l’accesso al nostro centro storico”. L’ascensore rappresenta il tassello mancante del mosaico delle opere – le piazze Vittorio Emanuele II, Battisti e Oberdan, Largo Vittori e via Cintia - finanziate con i fondi europei del Plus, che hanno cambiato il volto del centro storico di Rieti, un cantiere rimasto indietro rispetto agli altri per via di una serie di stop legati, tra l’altro, al ritrovamento di reperti archeologici che hanno imposto una variante al progetto. Ora la messa in esercizio dell’ascensore di Piazza Cesare Battisti sembra davvero giunta al capitolo finale. Almeno questa è la speranza.

