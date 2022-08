Pirozzi, parte da Amatrice la sfida per la prevenzione sismica europea

18 agosto 2022 a

Da Amatrice parte la sfida per la prevenzione sismica europea che riguarda quasi 80 milioni di europei che vivono in zone ad alto rischio sismico. Ed e' il messaggio che Sergio Pirozzi e il gruppo Identità e Democrazia con l'europarlamentare della Lega, Antonio Maria Rinaldi nell’ambito dell’incontro sul tema “PNRR e ruolo dell'Europa nella ricostruzione sisma 2016 del Centro Italia svoltosi oggi ad Amatrice. "Mai più nuove Amatrice - ha tuonato dal palco Sergio Pirozzi consigliere regionale Lazio Lega e responsabile nazionale Dipartimento Eventi Emergenziali e protezione civile Lega - il 16% dell’intera popolazione europea è a rischio sismico e la “cultura della sicurezza“ deve essere la parola chiave per rilanciare la prevenzione.

La proposta della Lega è quella di agire sul patrimonio immobiliare delle aree a rischio con interventi preventivi di messa in sicurezza e riqualificazione antisismica e di diffondere una coscienza della prevenzione, dei piani emergenziali e in generale del fenomeno sismico nelle aree a rischio per governare meglio l’emergenza. Dobbiamo salvaguardare soprattutto i Borghi identitari - ha concluso .Le risorse? Basterebbe utilizzare i fondi strutturali e d’investimento europei, in particolare il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), istituendo un accantonamento del 6% a livello di Stato membro da destinare alle opere di prevenzione antisismica. “Da sottolineare la conseguente ricaduta economica: la proposta di destinare il 6% del FESR alla prevenzione sismica potrebbe sviluppare nello stesso periodo investimenti complessivi pari ad almeno 50/60 miliardi di euro.

Alla Sala Area del Gusto di Amatrice sono intervenuti l'on.Claudio Durigon segretario regionale Lega, Paolo Mattei Segretario provinciale Rieti Lega, il senatore Umberto Fusco e Mariano Calisse presidente provincia di Rieti. Pirozzi ha invitato tutti i presenti a dare un segno di solidarietà con un applauso verso la Toscana e le vittime colpite dal maltempo. Infine un ringraziamento a Matteo Salvini che ha voluto fortemente il Dipartimento Eventi Emergenziali e Protezione Civile, Accogliendomi e credendo in me: la cosa mi onora anche perche' la mia proposta e' stata accolta dalla Lega tanto da essere integrata nel loro programma politico" ha concluso Pirozzi.

