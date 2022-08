Rieti, riaperta al culto la chiesa di San Michele Arcangelo nella frazione di Cerchiara

18 agosto 2022 a

a

a

Il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e l'assessore alla manutenzione e alle frazioni Fabio Nobili, alla presenza del Vescovo di Rieti, S.E. Mons. Domenico Pompili, hanno partecipato mercoledì alla cerimonia di riapertura della chiesa di San Michele Arcangelo nella frazione di Cerchiara chiusa negli anni scorsi a seguito degli eventi sismici.

Truffe e furti, i carabinieri incontrano gli anziani

"È una grande emozione partecipare alla riapertura di un luogo di culto, tra i simboli principali di appartenenza e legame con il territorio da parte delle comunità - dichiarano il sindaco Daniele Sinibaldi e l'assessore Fabio Nobili - La soddisfazione è ancor maggiore se si pensa che questo edificio, come molti nel nostro territorio, era stato segnato dal terremoto e per questo oggi viviamo la riapertura come l'auspicio di una rinascita e di una rinnovata centralità delle frazioni che non devono essere abbandonate ma, al contrario, riscoperte e vissute. Per quanto di nostra competenza, stiamo cercando di restituire decoro e attenzione ai tanti borghi che popolano il nostro territorio comunale".

Polemiche dopo il concerto di Enrico Ruggeri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.