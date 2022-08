Fiano Romano, concorso internazionale di idee per riqualificare il castello ducale

Paolo Giomi 18 agosto 2022 a

Un concorso internazionale di idee (e di progetti) per riqualificare il secondo piano e la torre, attualmente inutilizzati, del castello ducale Orsini-Ottoboni, gioiello situato al centro del vecchio borgo. E’ l’iniziativa promossa dal Comune di Fiano Romano per perseguire un duplice obiettivo: da una parte la riqualificazione di una buona porzione della struttura che dal 1993 è di proprietà pubblica, ma che ancora oggi, nonostante lo spostamento di numerosi uffici dell’Ente al suo interno, rimane per lo più inutilizzata; dall’altra la creazione di nuovi spazi di aggregazione, in particolar modo rivolti ad arte e cultura, che si rendono sempre più necessari per un borgo in continua crescita demografica, in special modo nella fascia d’età che va dai 5 ai 20 anni.

Il concorso, nello specifico, è finalizzato proprio alla realizzazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di recupero e valorizzazione delle porzioni dello stabile interessate, che anche se non sottoposte a vincolo rientrano comunque nella fattispecie di bene culturale, e per questo soggette a vincolo “ope legis”. L’obiettivo è quello di dotare il territorio fianese, e in particolare la zona del centro, di spazi pensati per la fruizione da parte dei giovani residenti. Da ciò la scelta di dare vita al progetto del “Centro per le arti e la cultura”, che ha l’intento di recuperare gli ampi spazi del secondo piano del castello, come detto al momento inutilizzati, per trasformali e renderli idonei ad ospitare iniziative culturali. Nei progetti che vorranno partecipare al concorso si dovrà pertanto prevedere la creazione di spazi polifunzionali destinati ad essere luogo di incontro e crescita culturale e sociale, rivolti anche alle fasce più giovani della popolazione; la realizzazione di nuove funzioni e percorsi di visita che possano attrarre di flussi turistici, anche con l'obiettivo di rivitalizzare il centro storico, che nonostante i numeri in controtendenza fatti registrare ogni anno dal Comune di Fiano Romano non sembra scampare al fenomeno dello spopolamento dei borghi storici del territorio, italiano e laziale.

Il costo complessivo per la riqualificazione del castello è di 1 milione 680 mila euro, e il premio complessivo messo a disposizione dal Comune per i progetti più idonei è di quasi 41mila euro, di cui 25mila destinati al vincitore. Il concorso, che si svolgerà in forma telematica, gratuita e anonima, si articolerà in due fasi: la prima, nella quale verranno selezionate, senza formazione di specifica graduatoria, le 5 migliori proposte che passeranno alla seconda fase; il secondo step invece individuerà la proposta ritenuta migliore, che andrà poi a costituire il vero e proprio progetto per la riqualificazione del castello ducale.

