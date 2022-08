Parco di via Liberato di Benedetto invaso dai rifiuti e nel degrado

Marco Staffiero 18 agosto 2022 a

Non bastano mille task force, per contrastare la cattiva educazione dei cittadini. I continui e numerosi interventi da parte del Comune per ripristinare e ripulire alcune aree della città, servono a poco se la popolazione stessa non usa le buone maniere ed il rispetto per il bene pubblico. Il parco “Vittime 6 aprile 2009” in via Liberato di Benedetto vive nel degrado costante. L’entrata si presenta già come un pessimo biglietto da visita: una rete distrutta e arrugginita, una centralina elettrica piegata e all’orizzonte un cestino dei rifiuti stracolmo e maleodorante. All’interno, una delle poche aree per i giochi è completamente circondata di rifiuti, dove i bambini trovano scomodo anche avvicinarsi. Non lontano altre cartacce ed alcune aree circondate e protette, rimangono completamente in uno stato di abbandono, dove non rimane difficile notare alcuni ferri arrugginiti che spuntano fuori, rendendo altamente pericolosa l’area. Tra il caldo e la situazione non certo brillante, abbiamo avuto la possibilità di incontrare solo pochissime famiglie.

“Cosa vuole che dica – ha commentato Paolo Benedetti – la situazione si commenta da sola. Nonostante lo stato di abbandono, pur di non rimanere a casa, siamo quasi costretti a passare qualche ora in questo luogo, per far giocare i bambini. Ci lamentiamo se poi i nostri figli passano le ore sui telefonini o Tablet, ma è doveroso creare degli spazi adeguati per far passare del tempo all’aria aperta alle famiglie”. Dello stesso parere Fulvia Vignon, mamma di due bambine. “Veniamo in questo parco solo per le giostre. Non è la prima volta che assistiamo ad una situazione del genere. Non basta svuotare i cestini dei rifiuti, il parco ha bisogno di una seria ed adeguata manutenzione. Le reti che circondano alcune aree sono in uno stato di abbandono non certo da una settimana. Da una parte la cattiva gestione del parco, ma dall’altra possiamo sottolineare, che manca completamente la cura e l’educazione dei cittadini. Non basterebbe una telecamera di controllo per ogni cittadino per scongiurare il degrado nelle città.

Sull’argomento è intervenuto l’assessore alla manutenzione e decoro urbano del comune di Rieti, Fabio Nobili: “Da circa un mese con la nascita di una task forse, stiamo intervenendo in ogni parte del territorio per risolvere le criticità legate al decoro urbano. Numerosi le azioni messe in campo dal comune, ma non possono bastare a risolvere il problema, se alla base manca l’educazione. Non possiamo stare dietro ad ogni cittadino che getta cartacce in terra. Il parco preso in considerazione è gestito da una cooperativa e sarà nostro interesse inviare subito un richiamo, per risolvere quanto prima le criticità elencate”.

