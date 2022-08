Longone, cade in casa e si frattura l'anca. Soccorsa dai pompieri con tecniche Saf

17 agosto 2022 a

a

a

Cade in casa e si frattura l’anca ma i soccorritori hanno dovuto faticare più del previsto per portarla a terra in sicurezza. E’ accaduto a Longone Sabino dove una anziana donna si era infortunata seriamente all’anca cadendo accidentalemente all’interno della propria abitazione mentre stava eseguendo le faccende casalinghe. I familiari sono riusciti ad avvertire i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla signora. Tuttavia il trasporto al piano sottostante e quindi all’ambulanza è stato vanificato dal vano scala troppo stretto.

A fuoco negozio di fiori a Piani Poggio Fidoni, indagini per stabilire le cause

E così in ausilio e supporto agli operatori sanitari del 118, la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Rieti è intervenuta per un soccorso tecnico urgente a persona all'interno di un'abitazione sita nel centro storico di Longone Sabino dove, come già detto, una donna aveva riportato la sospetta frattura di un arto. Dopo essere stata soccorsa e stabilizzata dal personale medico del 118, è risultato particolarmente difficoltoso - nonchè rischioso per l'infortunata - il trasporto al piano inferiore a causa dell'architettura interna dello stabile che presentava, come unica via di esodo, la stretta verticalizzazione a spirale di una scala a chiocciola.

Incidente sulla Salaria, muore donna di 62 anni



Utilizzando tecniche di derivazione Saf (Speleo alpino fluviale) in applicazione del protocollo sanitario e con l'impiego di idonei presidi medicali, la donna è stata mobilitata in sicurezza fino al sottostante piano stradale con il passaggio in quota attraverso la finestra di un vano abitativo. Un intervento spettacolare ma svolto in assoluta sicurezza proprio grazie alla professionalità dei vigili del fuoco intervenuti. Una volta a terra e svincolata, è stata presa in carico dai sanitari per le cure del caso e trasferita all’ospedale San Camillo De Lellis. Familiari e vicini hanno potuto tirare un sospiro di sollievo per le operazioni di soccorso andate a buon fine.

Scivola in una buca e rischia di morire, mucca salvata dai Vigili del Fuoco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.