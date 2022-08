Rieti, un milione di euro per gli asili della provincia

17 agosto 2022 a

a

a

Una pioggia di fondi per innovare gli ambienti didattici delle scuole dell’infanzia. Nello specifico, nel Reatino arriveranno 975 mila euro. E verranno ripartiti tra le 13 scuole i cui progetti sono stati ammessi ai finanziamenti. Il ministero dell’Istruzione ha destinato al Lazio 21.600.000 euro grazie al bando Pon ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia, finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali: 2.925.000 euro in provincia di Frosinone, 3.450.000 euro in provincia di Latina, 975.000 euro in provincia di Rieti, 12.975.000 in provincia di Roma, 1.350.000 in quella di Viterbo. Impegno utile per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bimbi - in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 - come previsto dalle indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione.

All'istituto Alberghiero Costaggini master class e laboratori per 27 studenti ucraini

Le graduatorie sono state pubblicate nei giorni scorsi e prevedono fondi per le 3.571 scuole dell’infanzia statali beneficiarie dei 267,8 mln di fondi stanziati dall’Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia. Il bando prevede un finanziamento massimo di 75mila euro per ciascuna scuola ed è destinato agli istituti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

L'opposizione contro Letizia Rosati in giunta. Petrangeli: "Rovocare la nomina"

In provincia di Rieti sono state 123 le scuole materne che sono riuscite a incassare i fondi per 75 mila euro per ogni singola scuola. Istituto comprensivo Alda Merini (Rieti), Istituto comprensivo Montasola, istituto comprensivo Malfatti (Contigliano), istituto comprensivo Sacchetti Sacchetti (Rieti), istituto comprensivo Marco Polo (Torricella in Sabina), istituto comprensivo Ricci (Rieti), istituto comprensivo Forum Novum (Torri in Sabina), istituto comprensivo Bassa Sabina, istituto comprensivo Ulivi (Poggio Moiano), istituto comprensivo Pascoli (Rieti), istituto comprensivo Giovanni XXIII (Petrella), istituto comprensivo Borgorose, istituto comprensivo Fara in Sabina.

Dal Pnrr cinque milioni di euro per le scuole reatine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.