Rieti, 24 telecamere a Porta Conca. Presentato il più grande progetto di videosorveglianza della città

Ventiquattro telecamere a Porta Conca: presentato il più grande progetto di videosorveglianza dellaVentiquattro telecamere da 4 megabyte ciascuna puntate su ogni piazza, vicolo, strada e Largo del quartiere di Porta Conca. E’ il più grande progetto di videosorveglianza della città, contenuto nero su bianco nella rete d’impresa “Porta Conca Universitaria”, presentata dalla Cna di Rieti alla Regione Lazio e che pochi giorni fa ha ricevuto il benestare della giunta comunale che ha chiesto 100 mila euro alla stessa Regione – che ora dovrà valutarlo e, semmai, ammetterlo al finanziamento - per vedere realizzato il Piano in essa contenuto. La videosorveglianza servirà a garantire maggiore sicurezza in un quartiere particolarmente sensibile, dove gli interventi delle forze dell’ordine sono frequenti, specie la sera, anche per la presenza di una parte della comunità nigeriana.

Stretto tra la stazione e il centro storico, Porta Conca - nonostante le problematiche di cui soffre e la cui risposta è in parte contenuta nella rete d’impresa appena presentata – produce una sua economia data da 45 aziende operative nei settori del commercio - dall’abbigliamento all’alimentare passando per i viaggi -, dei servizi sanitari, di ingegneria e da studi professionistici. Le telecamere, dicevamo, monitoreranno ogni angolo della zona: piazza Mazzini, via Tancredi, via Garibaldi-angolo via Tancredi, la piazzetta dell’ospedale vecchio, l’area del supermercato di viale Morroni, l’ingresso di Porta Conca. Ma la rete d’impresa non è solo telecamere, ma anche arredo urbano, superamento delle barriere architettoniche, comunicazione – legata, ad esempio ma non soltanto, alla promozione di eventi all’interno del quartiere -, restauro (quello dell’antica porta, della fontana e delle mura nei pressi della porta stessa). Tutte voci importanti per migliorare l’immagine del quartiere e renderlo più fruibile, anche se questo non basta.

L’intera area, come molte altre della città, ha bisogno di una manutenzione costante legata alla pulizia delle strade e delle caditoie – per evitare gli allagamenti, gli ultimi martedì scorso a seguito della pioggia, di cantine, negozi e abitazioni, facilitati dall’ubicazione di Porta Conca, la più bassa delle antiche porte di Rieti -, al rifacimento del manto stradale. Insieme a “Porta Conca Universitaria”, la giunta comunale si è espressa positivamente anche rispetto ad altre 7 reti di impresa, progetti importanti per attrarre risorse a vantaggio delle micro, piccole e medie imprese ma anche dei cittadini.

