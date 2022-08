Rieti, tenta il furto in una merceria di Regina Pacis, In manette 60enne romano

16 agosto 2022 a

Nei giorni scorsi i carabinieri di Rieti hanno arrestato in flagranza, per tentato furto, un sessantenne residente a Roma.

I militari, nel corso di servizi predisposti sul territorio dal comando Provinciale di Rieti, sono intervenuti in città - zona "Regina Pacis" su richiesta della centrale operativa di Rieti a cui un cittadino aveva segnalato un uomo che era riuscito ad aprire la porta di una merceria dopo averla forzata ma era stato costretto alla fuga a seguito delle grida di allarme del cittadino. Sul posto sono giunti i militari dell'Arma che, prontamente hanno bloccato l'uomo in fuga. A seguito di perquisizione personale il fermato è stato trovato in possesso dell'arnese utilizzato per scassinare la porta.

Il romano è stato denunciato in stato di arresto a questa Procura della Repubblica per il reato di tentato furto aggravato.

