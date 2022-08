Rieti, forza la porta dell'abitazione di una conoscente per ricaricare telefono e monopattino. Arrestato 50enne

14 agosto 2022 a

Nei giorni scorsi i carabinieri di Contigliano hanno arrestato un cinquantenne del luogo, per violazione di domicilio e furto di energia elettrica.

Su segnalazione di un cittadino, i militari sono intervenuti a Greccio, dove hanno sorpreso l'uomo, che, dopo aver fatto accesso mediante effrazione di una porta finestra all'interno dell'abitazione di una sua conoscente, ha messo a ricaricare il proprio telefono cellulare e un monopattino elettrico, il tutto all'insaputa della proprietaria di casa.

L'uomo, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato in stato di arresto a questa Procura della Repubblica per furto aggravato e, dopo il fotosegnalamento, è stato condotto presso il proprio domicilio in attesa di giudizio.

