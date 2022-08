Rieti, prove di rilancio per la Valle del Turano

Francesca Sammarco 15 agosto 2022 a

a

a

Paganico Sabino (comune capofila), Castel di Tora e Collalto Sabino hanno vinto il bando nazionale Pnrr sulla "Rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici", Missione 1 C3, Turismo e cultura, linea d'intervento B, per un importo complessivo di 2.560.000 euro. Il progetto è stato presentato in presenza e online in tutti i suoi 15 punti, che hanno permesso di aggiudicarsi il bando, il cui requisito fondamentale è il coinvolgimento e lo sviluppo di tutta la valle del Turano, grazie a una proposta unica e sinergie messe in campo. Entro il 2023 inizia l’attuazione dei 15 punti, che andranno attuati entro il 2026.

Lavori di collaudo del ponte, disagi nella valle del Turano

Sul piatto il museo etnoantropologico e archeologico a Castel di Tora; ospitalità a Borgo Antuni con 14 alloggi residenziali nella foresteria; sala multifunzionale per promuovere eventi itineranti a Castel di Tora; network per eventi, concerti, rassegne cinematografiche, teatro per un turismo destagionalizzato; centro culturale polivalente a Collato Sabino, valorizzando i reperti di San Giovanni in Fistola; laboratori enogastronomici e cucina esperienziale in collaborazione con piccole e medie imprese (a disposizione l’ex mensa dell’edificio scolastico); miglioramento dell’accoglienza turistica con le cantine del borgo di Collalto in collaborazione con la Proloco ed eventi tutto l’anno; valorizzazione dei siti archeologici fra cui Montagliano Sfondato (suggestivi i resti delle antiche mura nel bosco), percorsi, trekking; ospitalità a Paganico con la riqualificazione di immobili comunali e abitazioni private con la cooperativa di comunità; coworking con tecnologia digitale e sale lettura a Paganico con spazi nel centro sociale diurno; potenziamento della fruizione culturale e turistica dell’ex chiesa dell’Annunziata e la Mola comunale a Paganico; Pantasima e tradizioni locali (con laboratori in partenariato pubblico-privato e comunicazione multimediale); spazi culturali e musealizzazione; comunicazione e piattaforme per la digitalizzazione del patrimonio storico artistico naturale e ambientale; itinerari esperenziali, sentieri, valle dell’Obito, piste ciclabili.

Sicurezza fiumi Velino e Turano, sopralluogo dell'assessore Alessandri: “Dalla Regione tre milioni di euro”

Una squadra di tecnici è a diposizione, insieme ai sindaci per l’attuazione dei progetti e soprattutto attenzione al 30 settembre, quando saranno pubblicati i bandi della linea C per il sostegno alle imprese (per la Regione Lazio 18 milioni 780 mila euro, 200 milioni per l’Italia), in cui sarà fondamentale il coinvolgimento di privati, associazioni, terzo settore “siamo a disposizione- dicono i sindaci - faremo incontri sulle line guida dei bandi con i nostri tecnici, dobbiamo essere pronti e avere le idee chiare, perché il tempo tra la pubblicazione dei bandi e la presentazione dei progetti è sempre molto stretto, cercando di concentrarci sulla ricettività turistica”.

Pendolari, stangata da 800 euro l'anno per gli aumenti dei pedaggi in autostrada

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.