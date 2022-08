Rieti, potenziata la protezione civile di Poggio Moiano

Tania Belli 14 agosto 2022 a

"Credo nella protezione civile, che svolge un ruolo fondamentale nel territorio, e bene lo ha dimostrato nel corso della crisi pandemica, dove ha sostenuto in maniera efficace le amministrazioni ed aiutato la comunità”. In questo modo il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, ha sottolineato l’arrivo alla Protezione Civile comunale di Poggio Moiano di un’importante risorsa, un mezzo multifunzionale che, ha aggiunto Calisse, sono “sicuro saprete far lavorare ed usare per risolvere problemi significativi che colpiranno la popolazione”; la cerimonia di consegna si è tenuta, quale altro segnale di crescita, nella nuova sede della protezione civile.

Il mezzo è stato “donato dalla Provincia e poi messo in opera dal Comune di Poggio Moiano”, che ha voluto la nascita del gruppo; un gruppo che, “grazie al suo impegno e al grande sacrificio di tutti, è divenuto fiore all’occhiello di Poggio Moiano, e punto di riferimento per tutta la Sabina”. Infatti, rimarcano i responsabili del gruppo, “siamo una squadra unita, che lavora tantissimo tutto l’anno”; quindi, ha precisato Paolo Principi, coordinatore del gruppo, “questo mezzo sarà un ulteriore apporto per la nostra attività, e ci renderà un po’ più efficienti ed indipendenti, è un piccolo passo che questo gruppo si è guadagnato sul campo, un altro piccolo passo verso il futuro”.

Inevitabile, allora, il “grazie, anzitutto al nostro sindaco, Sandro Grossi, che ha creduto in noi, poi al nostro coordinatore Paolo Principi, ed a Fulvio Fabri, che ci dà una grande mano e, naturalmente, un grosso grazie al presidente della provincia di Rieti per il riconoscimento accordatoci mettendoci a disposizione il mezzo; ovviamente, il grazie si è esteso anche a quanti, da sempre, supportano e appoggiano la protezione civile, quali il maresciallo Di Cristofano, comandante locale stazione carabinieri, Enrico del Vescovo, comandante dei vigili urbani poggiomoianesi e Tania Negri, presidente Pro-Loco, cosi come le altre associazioni vicine”; l’auspicio della Protezione Civile di Poggio Moiano, dunque, è di “continuare su questa stessa strada, di collaborazione e fiducia, per andare avanti”. Ovviamente, la inaugurazione del nuovo mezzo, ha tenuto ad evidenziare Calisse, è stata anche “l’occasione per rinnovare il rapporto, già proficuo, con l’amministrazione comunale”.

