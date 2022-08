Nuovi bagni pubblici a Rieti e Terminillo

14 agosto 2022 a

a

a

Ripristinati i bagni pubblici a Terminillo attraverso il rifacimento della guaina della copertura, la tinteggiatura degli interni e la sostituzione della porta d’accesso, un intervento necessario per permettere una migliore fruibilità del servizio nel periodo di maggior afflusso turistico sulla montagna. Una sistemazione – quella operata dall’amministrazione comunale nei giorni scorsi – certamente provvisoria, ancorché utile, rispetto al progetto di riqualificazione del servizio contenuto nella Rete d’Impresa “Terminillo”, presentato il 4 agosto alla Regione per essere ammesso a un finanziamento di 100 mila euro – nella Rete sono contenuti anche altri interventi sulla montagna -, in cui si prevede una organizzazione più strutturata con sistema a gettoni e un operatore delle pulizie.

Accordo Comune-Anfisa, apertura più vicina per l'ascensore di piazza

Sulla falsariga dei bagni pubblici di via Pennina a Rieti, anch’essi oggetto di un’altra Rete d’Impresa, “Rieti Centro”, che prevede, anche questa, una riqualificazione dei locali per una miglior fruibilità. “Reti d’Impresa – ha sottolineato qualche giorno fa l’amministratore di Confcommercio Imprese Rieti, Riccardo Guerci – si occupa di sostenere le aziende oltreché di organizzare servizi per visitatori e turisti avendo cura del territorio. Sia a Rieti che a Terminillo, per esempio, il progetto concerne la sistemazione dei bagni pubblici che, pur esistendo, sono chiusi o male organizzati, di fatto inservibili per i visitatori”. Dunque, come già accaduto per Chiesa Nuova nel corso della prima settimana di sperimentazione del nuovo piano dedicato a rotazione a tutti i quartieri e le frazioni del territorio, che oltre alla pulizia e al decoro nasce per monitorare gli interventi di manutenzione che possono essere messi in campo dall’amministrazione comunale, anche la settimana dedicata al Terminillo è stata utile per programmare e realizzare gli interventi più urgenti.

Hashish nei bagni di una scuola, segnalato uno studente

“In questi giorni, a seguito delle rilevazioni condotte nella settimana dedicate alla montagna reatina – hanno comunicato in una nota il sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore Fabio Nobili – abbiamo provveduto alla sostituzione completa della staccionata nei pressi della chiesa di San Francesco e al ripristino dei bagni pubblici. Piccole opere ma necessarie che segnano una rinnovata attenzione per la manutenzione e per la nostra montagna, soprattutto in un periodo di grande afflusso come quello che si registra in queste settimane sul Terminillo”.

Corsa contro il tempo per terminare i lavori al PalaSojourner. Calisse: "Ce la faremo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.