Rieti, la Lega punta su turismo e infrastrutture

Turismo e infrastrutture. Su queste due direttrici si muoverà gran parte della campagna elettorale della Lega di Salvini per rilanciare il territorio reatino, “abbandonato ormai da troppo tempo da una Regione lontana anni luce dalle esigenze dei reatini” come ha detto l’onorevole Claudio Durigon. Il responsabile regionale del Carroccio e il vice ministro per le Infrastrutture, Alessandro Morelli, a Villa Battistini durante l’incontro del gruppo europeista Identità e Democrazia voluto fortemente dall’europarlamentare Cinzia Bonfrisco e organizzato dal coordinatore provinciale Paolo Mattei, hanno aperto la campagna elettorale in provincia. Una campagna elettorale, almeno per i cittadini del Lazio, che si muoverà su due velocità in vista della scadenza di fine settembre delle politiche e quella poco più in là, forse a fine gennaio, delle regionali.

Durigon (Lega): "Conquisteremo la Regione"

E il sogno della Lega e del centrodestra è uno solo, come ha ricordato Durigon: “Vogliamo fare filotto. Dopo Rieti vogliamo vincere anche in Regione e a livello nazionale. I primi a beneficiarne sarebbero i cittadini di questo splendido territorio”. Infrastrutture e turismo, quindi. Sfruttando la presenza del viceministro Morelli e del ministro Massimo Garavaglia. “Lavoreremo per completare la Salaria, sia il tratto sabino che quello amatriciano. Questo permetterà di avvicinare Rieti a Roma e di aiutare anche la ricostruzione delle aree del sisma – ha precisato Durigon -. Vogliamo fare quello che serve a questa gente abbandonata da Zingaretti. Vogliamo sfruttare anche il lavoro del ministro del Turismo Garavaglia per potenziare il Terminillo, le valli del Salto e del Cicolano, la Sabina e la zona di Leonessa e Amatrice”. Obiettivo quindi del centrodestra è completare la filiera. Sinibaldi sindaco di Rieti, Calisse presidente della Provincia e poi Regione e infine Governo.

“Ci sta – conclude Durigon – stiamo lavorando per questo. D’altra parte è quello che vogliono le persone. Il buon governo del centrodestra ha funzionato a Rieti con il sindaco Sinibaldi e in provincia con il presidente Mariano Calisse. E’ nelle cose provare a completare il quadro”. Un quadro a tinte azzurre, come dicono molti sondaggisti, che potrebbe da settembre diventare il colore di gran parte dell’Italia. “Lo sviluppo delle aree interne è stato e resterà uno dei punti fondamentali del nostro programma – ha confermato il viceministro per le Infrastrutture Morelli -. Per noi ogni territorio deve avere una rete di infrastrutture adeguate ed è per questo che continueremo a lavorare per completare in maniera definitiva la Salaria e collegare meglio Rieti alla Capitale grazie anche al lavoro di Anas”. Non solo gomme, ma anche rotaie. “La mobilità alternativa resta un settore su cui puntare, la ferrovia dei Due Mari, quella che collega Roma all’Adriatico, è un altro progetto sul quale si concentrano le nostre attenzioni. Entrambe queste infrastrutture dovranno rilanciare anche le aree del sisma, ferita che resta aperta ma che la politica seria deve saper rimarginare”.

