Rieti, cala la produzione del latte ma dalla Clar arrivano aiuti agli allevatori

La Clar, Centrale del latte di Rieti, ha annunciato, per voce del suo presidente Marco Lorenzoni, presso la sede aziendale durante la conferenza stampa di ieri mattina, un altro importante provvedimento preso dall'azienda a sostegno degli allevatori della provincia reatina che stanno attraversando un periodo molto critico con il rincaro di tutti i prezzi che mette in serio rischio la filiera corta. “ La crisi che tutte le aziende stanno vivendo-ha spiegato Lorenzoni-si fa sentire di più sulle attività delle aziende più piccole che, se non sostenute, si vedono costretti a cedere il passo alla grande distribuzione”. Tra i motivi di una crisi che va avanti ormai da tempo, Lorenzoni ne indica quattro: il 500% di aumento del gas, il 360% dell’elettricità e il 30% del carburante Cui si aggiunge un 20% in meno, almeno per le aziende reatine, di produzione di latte da parte delle mucche a causa del grande caldo che da un mese e mezzo colpisce riti e i comuni limitrofi.

“I prezzi del mercato, aggiunge Lorenzoni, sono insostenibili per i nostri partner piccoli e medi che ci riforniscono di latte. Ed è qui che devono intervenire aziende come la nostra per sostenere la produzione locale. È necessario trovare un equilibrio tra grandi e piccole e medie aziende con l’intento di valorizzare la nostra filiera e tutte le attività del territorio. Questo perché la chiusura delle piccole aziende agricole porterebbe inevitabilmente ad una perdita di posti di lavoro e l’assorbimento, da parte delle grandi aziende, ad eliminare la manodopera umana per far lavorare le macchine”. Le Centrali del latte si devono indirizzare verso una nicchia d’eccellenza che punti sulla freschezza del prodotto che è legata al tempo che trascorre da quando il latte viene minto a quando viene imbottigliato. “ Quindi, sempre Lorenzoni, la dicitura alta qualità che si trova anche sui nostri prodotti, indica il meno tempo possibile che trascorre tra mungitura e inserimento nel contenitore e la Centrale del latte. si è sempre adoperata affinché ci fosse qualità e soprattutto passaggio veloce tra noi e produttori perché se scompare la produzione primaria finisce anche il ciclo di qualità”.

“Per questo motivo, in un momento così difficile, e per non perdere le aziende che operano sul territorio la Clar ha deciso di aumentare di nove centesimi al litro il pagamento che viene fatto al produttore. Sono momenti che fanno tremare la centrale del latte che assorbirà questi costi, ma andiamo avanti perché in questi anni una parte dei ricavi l’abbiamo tenuta in pancia per sopperire a periodi di crisi” aggiunge Lorenzoni e sottolinea che è da “Evitare che scenda il numero degli acquirenti e per questo ci batteremo in ogni modo. La fedeltà è avere come partner di riferimento quelli che abbiamo sempre avuto”. La richiesta è quindi al governo di un abbassamento dei costi che in questo momento portano sofferenza non solo alle medie e piccole industrie o ai produttori ma anche sofferenza alle famiglie. “Bere il buon latte fa bene a tutti anche alla centrale e c’è comunque un po’ di ottimismo e io lo sono di natura, anche se le cose sono peggiorate in modo esponenziale con la Crisi economica e la Pandemia. È tutta un incognita e così molte altre attività chiuderanno ma la Clar ha accumulato una riserva economica per lavorando anche con nuove alternative Sempre nel rispetto della qualità”.

