Rieti, sorpresi in casa mentre rubavano. Arrestati due ladri

12 agosto 2022 a

a

a

Mercoledì scorso 10 agosto, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, intensificata dal Questore di Rieti Mauro Fabozzi in occasione della prossima festività del ferragosto, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto nella flagranza di reato, un cittadino Rumeno di anni 22 ed una cittadina italiana di anni 33, per il reato di tentato furto aggravato in abitazione.

Incubo furti in Sabina. Case svaligiate dai ladri durante festa patronale

I due sono stati sorpresi dal personale della Polizia di Stato mentre si trovavano all’interno di una abitazione sita in Via Gerace, nel quartiere di Campoloniano: il tempestivo ed efficace intervento del personale della Polizia di Stato ha impedito che il furto fosse portato a compimento.

Rieti, fecero arrestare due ladri. Encomio per tre carabinieri

Nella circostanza gli agenti hanno recuperato gli oggetti trafugati dalla coppia, tra cui due PC portatili, due macchine fotografiche, due orologi, profumi e bigiotteria. Al termine dell’attività i due soggetti, come disposto dal PM di turno, sono accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Furto nella notte al consorzio di bonifica Etruria meridionale e Sabina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.