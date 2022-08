Rieti, calano i contagi. La Asl chiude il reparto Covid del de Lellis

12 agosto 2022 a

San Camillo De Lellis, chiuso il reparto Covid-19 attivato lo scorso 18 luglio. Vista la progressiva discesa della curva dei contagi la Asl ha deciso di chiudere il reparto Covid. Il numero dei degenti ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive scende a 14 unità. La Asl comunica che lunedì 15 agosto il drive-in tamponi di via del Terminillo resterà chiuso.

Il servizio sarà di nuovo attivo da martedì 16 con il consueto orario e giorni di apertura: 8:30–10:30 dal lunedì al sabato. Il bollettino Asl di ieri conferma il calo dei contagi. Registrati 69 nuovi soggetti positivi: Rieti (23), Cittaducale (9), Fara in Sabina (4), Montopoli di Sabina (4), Poggio Mirteto (4). Registrati 107 nuovi guariti: (42) Rieti, (2) Antrodoco, (6) Borgorose, (3) Cantalupo in Sabina, (2) Casperia, (3) Castel S. Angelo, (2) Cittareale, (4) Fara in Sabina, (3) Greccio, (2) Longone Sabino, (1) Magliano Sabina, (1) Mompeo, (3) Montopoli di Sabina, (1) Pescorocchiano, (2) Petrella Salto, (3) Poggio Bustone, (6) Poggio Mirteto, (1) Poggio Moiano, (1) Poggio Nativo, (2) Poggio San Lorenzo, (1) Rivodutri, (2) Scandriglia, (2) Stimigliano, (2) Tarano. (1) Toffia, (1) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore 714. Totale tamponi eseguiti: 424.212. Il numero complessivo dei contagi in provincia di Rieti scende a 925.

