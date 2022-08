Rieti, rifiuti abbandonati in strada a Fara in Sabina. Telecamere incastrano i primi furbetti

F.L. 11 agosto 2022 a

Fara in Sabina, multe in arrivo per abbandono selvaggio dei rifiuti. L’amministrazione comune continua la sua azione repressiva. Vicesindaco Fratini: “Intransigenti con chi deturpa il territorio”

Il lavoro congiunto tra amministrazione comunale di Fara in Sabina e la Polizia locale contro il degrado ambientale e l'abbandono selvaggio dei rifiuti, ha portato nei giorni scorsi all’identificazione di persone intente a gettare rifiuti in modo illecito, con conseguente elevazione di multe già notificate. Come è noto, l’Amministrazione comunale sabina quest’anno ha provveduto a installare diverse telecamere nei punti strategici della città e del territorio, all’interno di un piano per la sicurezza e il decoro della città.

“Dopo il ripristino e il potenziamento del sistema di video sorveglianza sul nostro territorio comunale che abbiamo portato avanti in questo periodo, oggi si cominciano a vedere i primi risultati - dichiara soddisfatto Simone Fratini, vicesindaco del Comune di Fara in Sabina con delega alla Sicurezza -. Grazie alle telecamere che abbiamo posizionato in punti strategici del nostro territorio comunale, nei giorni sono state infatti individuate delle persone intente a gettare dei rifiuti in modo illecito a cui sono state elevate delle multe. L’abbandono selvaggio dei rifiuti è un tema che stiamo affrontando con impegno e fermezza".

"Accanto ad una importante attività di sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente - spiega il vice sindaco Fratini - crediamo sia necessaria una censura di atti di inciviltà come questi, con azioni rigorose e intransigenti da parte nostra. La pulizia e il decoro della città sono delle priorità per questa Amministrazione, e insieme alla Polizia Locale stiamo procedendo su questo percorso di legalità e tutela del territorio. Continueremo ad effettuare controlli avvalendoci dei sistemi di video sorveglianza - conclude il vicesindaco del comune sabino - ma la vera speranza è di non dover più sanzionare nessuno, grazie ad un vero e concreto senso civico da parte di tutti che speriamo arrivi presto”.

