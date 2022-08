Rieti, minaccia la madre per avere soldi. Arrestato un 35enne di Borgorose

12 agosto 2022 a

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Borgorose hanno arrestato un trentacinquenne del luogo, in esecuzione a ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal gip di Rieti. L'uomo, già noto alle forze di polizia, nel mese di marzo, era stato denunciato dai carabinieri della citata stazione, per estorsione continuata in danno della madre.

La donna, una pensionata sessantacinquenne, stanca di sopportare le continue richieste di danaro e le minacce da parte del figlio, aveva presentato denuncia. Nel volgere di pochissimi giorni il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rieti, su richiesta della Procura della Repubblica, aveva disposto la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla madre.

Le ripetute violazioni della citata misura cautelare, segnalate alla Procura della Repubblica dai carabinieri di Borgorose, hanno determinato l'emissione di nuova misura cautelare da parte del gip che ha portato all'arresto dell'uomo che, dopo il fotosegnalamento, è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari munito di braccialetto elettronico.

