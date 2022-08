Rieti, bomba d'acqua: città in ginocchio. Bizzoca: "Tombini e caditoie intasati”

12 agosto 2022 a

a

a

Il temporale violento di mezza estate ha lasciato dietro di se danni e polemiche. La bomba d’acqua di martedì 9 agosto, breve e forte, ha messo in ginocchio Rieti con danni anche al teatro Flavio Vespasiano e al sistema informatico del Comune. Ai danni, come spesso succede in questi casi, fanno seguito le polemiche alla ricerca di eventuali responsabili. Dall’opposizione si è mossa una sole voce, quella del consigliere comunale Gabriele Bizzoca (lista T’Immagini) che ha attaccato la giunta colpevole, secondo lui, di immobilismo.

Tromba d'aria in Sabina, alberi caduti e Salaria bloccata



“Un nubifragio estivo? Forse. Sta di fatto che le fortissime piogge di martedì hanno creato danni e tensioni. In tutti i quotidiani locali hanno trovato spazio notizie di allagamenti, strade impercorribili, cittadini in difficoltà. Il perché è presto detto: tombini e caditoie intasati da fogliame e terra. In questi mesi è mancata tutta la necessaria e costante manutenzione ordinaria - ha detto Bizzoca -. Disagi e inconvenienti che hanno avuto, comunque, un merito: quello di aver sottolineato una situazione potenzialmente pericolosa ma ancora, ampiamente, gestibile. Non ci è dato di sapere quale sarà l’intensità delle piogge ma è certo che, a partire dall’autunno ormai prossimo, fenomeni del genere saranno sempre più frequenti. Ci troveremo dunque, sempre più spesso, a cambiare strada una volta arrivati al sottopasso nei pressi della Questura di Rieti terribilmente allagato; a sgomberare da acqua e fanghiglia le nostre cantine, i piani più bassi delle nostre abitazioni. È importante che il Comune provveda sin da subito, onde evitare di contare danni – stavolta ben più gravi – fra qualche settimana”, ha concluso il consigliere comunale.

Bomba d'acqua, città in ginocchio

Prosegue intanto il piano dedicato a decoro, pulizia e manutenzione che interessa le frazioni di Castelfranco, Cerchiara, Piani S. Elia e Lisciano. Sfalcio dell’erba, pulizia generale e ricognizione e verifica di attività della manutenzione da compiere sono le attività che porteranno avanti fino al prossimo weekend gli addetti del magazzino comunale e di Asm, su programmazione seguita dall’assessore Fabio Nobili e dal sindaco Daniele Sinibaldi.

Nubifragio, teatro chiuso e telefoni del Comune in tilt

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.