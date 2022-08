Rieti, assunzioni in Comune a Casperia. Il sindaco Marco Cossu fa il punto

El. Sa. 11 agosto 2022 a

Aumentare il numero dei dipendenti e valorizzare il personale già in servizio. Sono questi i due obiettivi che si era posta l'amministrazione comunale di Casperia, che a tre anni dal suo insediamento fa un bilancio sulle politiche adottate.

“Nell’autunno del 2019 - fanno sapere dall'amministrazione comunale - il responsabile dell’ufficio finanziario andato in pensione è stato sostituito da un commercialista assunto a tempo determinato, mantenendo lo stesso orario di tempo parziale al 50 per cento, vale a dire diciotto ore settimanali. Le assunzioni programmate nel 2020 sono slittate al 2021 a causa dell’epidemia da Covid-19. Così, l’anno scorso è stata la volta dell'operaio specializzato assunto a tempo pieno e indeterminato. Arrivata anche l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di un’agente di polizia locale, figura che mancava da dieci anni durante i quali il servizio è stato espletato dall’unione di comuni Nova Sabina, da cui Casperia è uscita un anno e mezzo fa. Unione che aveva in capo anche la direzione dell'appalto per la raccolta dei rifiuti; servizio gestito ora dal comune, mantenendo invariata la spesa ma con un consulente concentrato su Casperia che in questo modo rafforza il controllo sull'ambiente”. Un altro punto importante riguarda il piano interno e la collaborazione con le organizzazioni sindacali. “L’amministrazione comunale ha concertato con le organizzazioni sindacali un'importante serie di progressioni orizzontali - spiegano gli amministratori - che valorizzano le risorse umane che hanno tenuto in efficienza tutti i servizi nonostante la carenza di personale, la spesa di parte corrente appena sufficiente e la burocrazia sempre più esigente nonostante la proclamata semplificazione amministrativa che si traduce quasi sempre in complicazione”.

Inoltre, è stato assunto per tre anni consecutivi un operaio a tempo determinato al fine di implementare il servizio di igiene urbana nel centro storico del paese durante la stagione estiva, permettendo così di impiegare in campagna altre risorse umane. Altro personale a tempo determinato sarà assunto nel Comune di Casperia, con il finanziamento di progetti tramite il Pnrr, per essere impiegato nell’attuazione di opere pubbliche, come la ristrutturazione della chiesa di Santa Maria in Legarano. “Il cospicuo risparmio prodotto dalla diversa posizione economica contrattuale tra i lavoratori pensionati e i nuovi assunti - concludono - ha permesso all'amministrazione di procedere alle assunzioni nel rispetto dei limiti di spesa per il personale stabiliti dalla legge”.

