Rieti, bomba d'acqua. Teatro chiuso e telefoni del Comune in tilt

Pa.Corr. 11 agosto 2022 a

a

a

I disagi causati dalle forti e prolungate piogge a carattere temporalesco che hanno colpito ogni zona della città hanno riguardato anche il Palazzo di Città. A creare danni notevoli e di cui ancora non si conosce l’entità, il fulmine caduto durante il nubifragio sul teatro che al momento rimane inutilizzabile perché sono ancora fuori uso la centralina elettrica come pure l’impianto antincendio e l’ascensore. Quindi è stato richiesto l’intervento delle due ditte che hanno installato il sistema antincendio e che si sono già attivate ieri mattina effettuando un sopralluogo in modo da poter stilare una lista dei danni. E soprattutto quantificare, a livello economico quanto costeranno gli interventi di ripristino. Tra l'altro anche l'ascensore degli uffici e la centralina telefonica hanno subito danni e i tecnici del Comune si sono attivati per inviare al Flavio le ditte di riferimento. A palazzo comunale fino a ieri erano fuori uso, compreso quello del centralino, i telefoni di tutti gli ufficio a causa dei danni seri subiti dalla centralina telefonica.

Tromba d'aria in Sabina, alberi caduti e Salaria bloccata

Per tutto il giorno i cittadini hanno provato a contattare gli uffici senza ricevere però alcuna risposta. Anche in Comune si continua a lavorare con gli utenti che cercano di contattare i vari uffici e servizi e vedono la chiamata respinta. È confermato che anche diversi pc hanno subito dei danni per fortuna però, grazie ai dipendenti del Ced, la maggior parte sono stati ripristinati. La paura più grande era legata ai danni seri subiti dagli hardware, ma fortunatamente, soprattutto negli uffici del teatro, non sono andati persi i dati che in molti casi riguardano anche 25 anni di lavoro. Alcune stampanti sono irrecuperabili ed andranno ricomprate.

Crisi idrica, i comuni in sofferenza

Proseguono i controlli intanto in città e nelle frazioni da parte della polizia locale, di Asm e della Protezione civile comunale che ieri ha schierato addirittura cinque squadre. Nelle prime ore della mattinata di ieri protezione civile e Asm, con pompe e autobotti stavano ancora togliendo l’acqua presente nel sottopasso della questura allagato proprio durante il nubifragio. Nelle abitazioni private, come in fabbriche di uffici si continua invece a raccogliere l’acqua e a cercare di salvare il salvabile. La nuova perturbazione annunciata ieri dalla Protezione civile regionale non è arrivata e in città, soprattutto al nucleo industriale è caduta la pioggia senza però causare i danni registrati martedì.

Bomba d'acqua, città in ginocchio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.