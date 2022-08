Rieti, morta donna di 62 anni. Incidente sulla Salaria al bivio per Scai di Amatrice

11 agosto 2022 a

La cronaca racconta di un altro morto sulle strade reatine. Il terzo negli ultimi cinque giorni. Anche quello di ieri, 10 agosto, è un bilancio pesantissimo: un donna deceduta e l’uomo insieme a lei ferito. E’ successo tutto ieri pomeriggio intorno alle 16 lungo la Salaria per Ascoli al chilometro 128, all’altezza del bivio per Scai di Amatrice.

La Fiat Tipo condotta da una donna romana di 62 anni è uscita di strada ribaltandosi. Impatto violentissimo che è costato la vita alla povera donna. Ferite non gravi per l’uomo che viaggiava insieme alla vittima. Sul posto poco dopo una pattuglia della Polstrada di Rieti, vigili del fuoco e sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso della signora e prestare le prime cure all’uomo. I vigili del fuoco hanno invece bonificato la sede stradale mentre gli agenti della Polstrada dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Il terzo, come detto, nel giro di pochi giorni.

Lunedì pomeriggio sempre sulla via Salaria ma nel territorio di Fara in Sabina, un camionista è morto sul colpo dopo l’uscita di strada del mezzo pesante all’altezza di Canneto. Sabato invece era deceduta in uno ospedale romano la donna che era rimasta coinvolta in un incidente qualche giorno prima, sulla superstrada Rieti-Terni, all’altezza dell’uscita per Roma.

