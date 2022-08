Rieti, Enrico Ruggeri ad Amatrice. Polemiche dopo il concerto

11 agosto 2022 a

“Il cielo è sopra la città e ci nasconde, ci confonde e cambia”. Parte con questa a frase, tratta da una nota canzone di Enrico Ruggeri, l’affondo del gruppo di minoranza “Ricostruiamo insieme” all’amministrazione comunale di Amatrice. Oggetto dell’attacco è proprio l’organizzazione del concerto del cantante andato in scena il 29 luglio scorso. “Partiamo dalla location, un’area privata, offerta gratuitamente dai proprietari o presa in affitto, pulita e preparata per tale manifestazione?”. Questa la prima domande che si pone l’opposizione. Che poi va avanti. “Non si capisce perché l’iniziativa non sia stata aperta ad altri commercianti che magari ne avrebbero tratto dei benefici, vista anche la grande quantità di denari pubblici spesi. L’evento interamente organizzato dal Comune, leggendo la delibera, pare sia stato organizzato da un’indistinta, o nota al numero uno della giunta, direzione artistica che probabilmente, come giusto che sia, verrà retribuita dall'ente stesso”. Ma poi arriva la domanda secca. “E per un gran finale che uno spettacolo di tutto rispetto meriti: chi paga? Per ora le spese sostenute dal Comune sono state prelevate, senza autorizzazione del consiglio comunale, dal capitolo del bilancio delle donazioni ricevute a seguito del sisma 2016”.

Poi il gruppo di minoranza “Ricostruiamo insieme” chiama in causa l’assessore comunale al Bilancio. “Cosa ne pensa a riguardo il vice sindaco Serafini con delega al bilancio? Avremmo forse dovuto aspettare il riconoscimento delle somme da parte della Regione Lazio prima di azzardare tale spesa come previsto da norme di contabilità pubblica? La cifra attualmente utilizzata è pari a 50.000 euro che in termini di conversione in bonus-mobili equivarrebbero ad almeno 20 contributi negati alla popolazione”. Il concerto di Enrico Ruggeri, patrocinato dalla Regione Lazio, è andato in scena il 29 luglio scorso e aveva dare un segnale preciso: non dimenticare ciò che è successo sei anni orsono. Lo stesso cantautore milanese aveva partecipato nel 2017 a “Un palco per Amatrice”, il grande concerto gratuito dedicato alla raccolta fondi per i comuni del centro Italia colpiti dal terremoto.

Secca e dura la smentita del sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi. “Mai usati i soldi delle donazioni, è solo malafede. Quanto sostenuto dal gruppo di minoranza, in merito al finanziamento del concerto di Ruggeri, è totalmente destituito di fondamento e non corrisponde a verità. Si tratta solo di propaganda in malafede. Con delibera numero 148 del consiglio comunale del 27-7-2022, l’Amministrazione ha unicamente provveduto ad anticipare la copertura delle spese di organizzazione, nelle more di una risposta positiva della Regione Lazio all’istanza di contributo”. “Si è trattato quindi, solo di un’anticipazione che non ha riguardato le donazioni. Il concerto si è svolto il 29 luglio e i fondi regionali sono arrivati subito dopo”.

